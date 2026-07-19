Чемпионат мира: в матче между Англией и Францией было забито 10 голов

·79·Спорт
Чемпионат мира: в матче между Англией и Францией было забито 10 голов

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу сборная Англии одержала победу над Францией со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали. Эта встреча была признана самым результативным «малым финалом» в истории турнира. Англичане под руководством Томаса Тухеля показали, что смогли оправиться после поражения в полуфинале. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Игра началась для Англии очень успешно. Деклан Райс уже на первых минутах встречи поразил ворота Майка Меньяна ударом с 23 метров. Этот гол придал дополнительную уверенность команде, которая подверглась критике со стороны Аргентины в полуфинале. А на 20-й минуте Эзри Конса замкнул головой подачу с углового в исполнении Райса, сделав счет 2:0.

Оставшаяся часть первого тайма стала бенефисом Букайо Сака. Звезда «Арсенала» сначала воспользовался ошибкой вратаря в контратаке, а перед самым перерывом, получив передачу от Эберечи Эзе, в четвертый раз поразил ворота, оставив позади защитников соперника. Таким образом, англичане ушли на перерыв с крупным преимуществом.

Килиан Мбаппе и исторический рекорд

Во втором тайме сборная Франции попыталась полностью изменить ход игры. Килиан Мбаппе сократил отставание после быстрой контратаки. Вскоре Брэдли Барколя забил второй гол, а Майкл Олисе ассистировал Мбаппе в третьем взятии ворот. В результате счет стал 4:3, и Англия оказалась в сложном положении.

Благодаря своему второму голу в этом матче Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Количество голов на его счету достигло 22, и он побил рекорд Лионелья Месси (21 гол). Также Мбаппе с 10 голами возглавил гонку за «Золотую бутсу» этого турнира. А Майкл Олисе повторил рекорд легендарного Пеле, сделав 6 голевых передач за один турнир.

Однако Франция не смогла воспользоваться шансами, чтобы сравнять счет. После того как Олисе дважды упустил выгодные моменты, Англия забила еще два гола, обеспечив итоговую победу со счетом 6:4. Как пишет издание Goal.com, эта игра стала настоящим праздником для болельщиков и завершилась первой медалью Томаса Тухеля во главе сборной Англии.

АнглияФранцияЧемпионат мираКилиан МбаппеБукайо Сака
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Jahongir Tursunov
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