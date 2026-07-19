Англия обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026

Матч за третье место на чемпионате мира ФИФА 2026 между сборными Франции и Англии прошел в напряженной и результативной борьбе. Встреча завершилась победой Англии со счетом 6:4.

В составе Франции дубль оформил Килиан Мбаппе (48-я и 66-я минуты). Брэдли Барколя забил на 54-й минуте, а Усман Дембеле — на 90+6-й минуте.

Авторами голов у англичан стали Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18-я минута), а также Букайо Сака, отличившийся на 37-й, 45+1-й и 87-й минутах. Джуд Беллингем забил еще один мяч на 90+8-й минуте. Таким образом, Сака оформил хет-трик в этом матче.

Согласно статистике, команды нанесли равное количество ударов — по 18. По ударам в створ ворот преимущество было у Англии — 10:9.

Англичане также владели преимуществом по контролю мяча — 55% против 45% у Франции. Англия выполнила 475 передач, Франция — 414. Точность передач у обеих команд составила 92%.

По количеству фолов: Франция нарушила правила 13 раз, Англия — 7. Желтых и красных карточек в матче зафиксировано не было. У обеих команд было по 3 офсайда. По угловым ударам Англия превзошла соперника со счетом 4:3.

После этого результата Англия заняла третье место на ЧМ-2026, а Франция завершила турнир на четвертой строчке.