Англия обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026

·68·Спорт
Англия обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026

Матч за третье место на чемпионате мира ФИФА 2026 между сборными Франции и Англии прошел в напряженной и результативной борьбе. Встреча завершилась победой Англии со счетом 6:4.

В составе Франции дубль оформил Килиан Мбаппе (48-я и 66-я минуты). Брэдли Барколя забил на 54-й минуте, а Усман Дембеле — на 90+6-й минуте.

Авторами голов у англичан стали Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18-я минута), а также Букайо Сака, отличившийся на 37-й, 45+1-й и 87-й минутах. Джуд Беллингем забил еще один мяч на 90+8-й минуте. Таким образом, Сака оформил хет-трик в этом матче.

Согласно статистике, команды нанесли равное количество ударов — по 18. По ударам в створ ворот преимущество было у Англии — 10:9.

Англичане также владели преимуществом по контролю мяча — 55% против 45% у Франции. Англия выполнила 475 передач, Франция — 414. Точность передач у обеих команд составила 92%.

По количеству фолов: Франция нарушила правила 13 раз, Англия — 7. Желтых и красных карточек в матче зафиксировано не было. У обеих команд было по 3 офсайда. По угловым ударам Англия превзошла соперника со счетом 4:3.

После этого результата Англия заняла третье место на ЧМ-2026, а Франция завершила турнир на четвертой строчке.

АнглияФранцияБукайо СакаКилиан МбаппеЖуд БеллингемFIFA 2026
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Чемпионат мира: в матче между Англией и Францией было забито 10 головЧемпионат мира: в матче между Англией и Францией было забито 10 головСегодня, 04:36Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...Главные неудачники ЧМ-2026: Роналду, Неймар и другие...Сегодня, 01:38Соболев спас в последнюю минуту: «Зенит» — обладатель Суперкубка России!Соболев спас в последнюю минуту: «Зенит» — обладатель Суперкубка России!Сегодня, 01:36Челси совершил трансферный взрыв: Морган Роджерс куплен за рекордную суммуЧелси совершил трансферный взрыв: Морган Роджерс куплен за рекордную суммуСегодня, 01:33Килиан Мбаппе об уходе Дидье Дешама: «Мы не смогли обеспечить достойное прощание нашему тренеру»Килиан Мбаппе об уходе Дидье Дешама: «Мы не смогли обеспечить достойное прощание нашему тренеру»Сегодня, 01:33Последняя битва за бронзу: объявлены составы Франции и АнглииПоследняя битва за бронзу: объявлены составы Франции и АнглииСегодня, 01:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш