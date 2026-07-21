После ЧМ площади, где собирались болельщики, оказались завалены мусором (видео)

Тысячи болельщиков собрались на площадях различных городов Испании, чтобы посмотреть финал ЧМ на больших экранах. После того как было объявлено о победе сборной Испании, фанаты долго и торжественно праздновали триумф на улицах и площадях.

Однако после завершения праздника территории, где собирались люди, оказались покрыты пластиковыми бутылками, бумажными стаканчиками, остатками еды и другим бытовым мусором. Видеозаписи, запечатлевшие эту ситуацию, широко распространились в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения среди пользователей. В то время как одни критиковали безответственное поведение болельщиков, другие отмечали, что подобные случаи часто встречаются после крупных массовых мероприятий.

После того как люди разошлись, на места были направлены городские коммунальные службы, которые в короткие сроки очистили площади и улицы от мусора и навели порядок. Кадры этого процесса также получили широкое распространение в социальных сетях.