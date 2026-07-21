Лионель Месси пропустит Матч всех звезд МЛС: аргентинская звезда ушел на отдых

·64·Спорт
Лионель Месси пропустит Матч всех звезд МЛС: аргентинская звезда ушел на отдых

Капитан сборной Аргентины и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не примет участия в предстоящем Матче всех звезд МЛС (MLS Алл-Стар Гаме). После изнурительных матчей на чемпионате мира футболист ушел в обязательный отпуск для прохождения процесса восстановления. Это решение связано не только с позицией клуба, но и с новыми требованиями международных футбольных организаций по защите здоровья игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания ESPN, Лионель Месси и его товарищ по команде Родриго Де Пауль отправились в краткосрочный отпуск после тяжелого пути до финала чемпионата мира, проходившего в США. В ходе турнира Месси продемонстрировал отличную форму, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи. Однако 120-минутный финальный матч против Испании оказал значительное влияние на физическое состояние 37-летнего нападающего.

Согласно установленному порядку, стало известно, что Лионель Месси пропустит матчи МЛС на этой неделе против «Чикаго Файр» и «Монреаля», а также шоу звезд, запланированное на 29 июля. Эта мера принимается на основе требований, выдвинутых ФИФПро (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов).

Здоровье футболистов превыше всего

Согласно соглашению между ФИФПро и ФИФА, каждый футболист после завершения сезона имеет право на отдых продолжительностью не менее 21 дня. Это признано необходимым для снижения риска травм и снятия психологической усталости игроков. Согласно новому календарю, утвержденному ФИФА, между матчами должен быть перерыв не менее 72 часов.

Лионель Месси, комментируя итоги турнира на своих страницах в социальных сетях, не скрывал, что боль от поражения сильна. «Этой ране нужно время, чтобы зажить. Но я горжусь тем, что мы смогли объединить страну и снова оказались в числе сильнейших команд мира», — написал легендарный футболист. Он также не забыл поздравить сборную Испании с завоеванием чемпионского титула.

Для узбекских футбольных болельщиков участие Месси в МЛС всегда находится в центре внимания, так как лига за океаном становится популярной в нашем регионе именно благодаря этой звезде. Его отсутствие на поле является определенной потерей не только для зрителей на стадионе, но и для владельцев прав на трансляцию. Однако эксперты подчеркивают, что такие перерывы крайне важны для того, чтобы Месси мог дольше выступать на высоком уровне.

Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который выходил в стартовом составе в трех финалах чемпионата мира за свою карьеру. Хотя в этот раз золотые медали не достались, его показатели и роль лидера команды доказывают, что он по-прежнему находится на вершине мирового футбола. Ожидается, что нападающий вернется в состав «Интер Майами» в начале августа.

Лионель МессиИнтер МайамиМЛСАргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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