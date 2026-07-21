Тяжелый удар для Лионелья Месси: Антонела Рокуццо поддержала мужа после поражения

·97·Спорт
Тяжелый удар для Лионелья Месси: Антонела Рокуццо поддержала мужа после поражения

Легенда сборной Аргентины и мирового футбола Лионель Месси потерпел болезненное поражение в финале очередного чемпионата мира. Для капитана «Альбиселесте», уступившего в решающем матче сборной Испании, этот результат стал одним из самых тяжелых моментов в карьере. Однако, несмотря на неудачу на поле, футболист получает бесконечную поддержку от своей семьи и близких. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Единственный гол, забитый Ферраном Торресом в финальной встрече, принес победу Испании и лишил Аргентину во главе с Лионельем Месси золотых медалей. По данным Goal.com, это поражение может стать последним выступлением 37-летнего нападающего на мировых первенствах. Первой, кто поддержал подавленного после игры звездного игрока, стала его супруга Антонела Рокуццо.

«Ты всегда останешься лучшим»

Антонела Рокуццо опубликовала на своей странице в Instagram эмоциональное послание, адресованное мужу. В нем супруга высоко оценила не только талант Месси как футболиста, но и его человеческие качества и силу воли. «Ты всегда останешься лучшим, Лионель Месси. И это не только из-за твоего таланта, но и потому, что ты остаешься собой в любой ситуации», — пишет Антонела.

В своем сообщении Рокуццо особо отметила способность Месси бороться до конца. По ее словам, умение подняться после поражения и не сдаваться — это главная черта, которая отличает Месси от других спортсменов. Отмечается, что эта воля служит большим примером не только для болельщиков, но и для его детей.

«Спасибо, что каждый день учишь нас тому, что настоящий успех строится на труде, самоотдаче и решимости. Ты — лучший пример для наших детей и источник вдохновения для миллионов людей», — добавила Антонела Рокуццо. Эти слова вызвали широкий резонанс в социальных сетях и были тепло встречены аргентинскими болельщиками.

Хотя за свою карьеру Лионель Месси завоевал множество трофеев, финалы со сборной всегда складывались для него драматично. Узбекские футбольные болельщики также с большим интересом следят за карьерой Месси, и каждое его достижение или поражение активно обсуждается в местных спортивных СМИ. Естественно, что и это поражение станет поводом для многочисленных дискуссий.

В завершение сообщения Антонела выразила гордость за своего мужа и счастье от того, что идет с ним по жизни рука об руку. Пока Лионель Месси не сделал официального заявления о своем будущем в сборной, однако эксперты предполагают, что этот финал стал его последним крупным международным турниром.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат МираАнтонела РокуццоФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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