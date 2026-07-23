Джефф Безос проявляет интерес к покупке акций Ливерпуля

·35·Спорт
Джефф Безос проявляет интерес к покупке акций Ливерпуля

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» недавно оказался в центре внимания крупной группы инвесторов во главе с одним из богатейших людей мира, основателем Amazon Джеффом Безосом. Ожидается, что в случае успеха сделки финансовые возможности клуба и его престиж как глобального бренда выйдут на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Даилй Маил, инвестиционный консорциум под руководством Амита Бхатии ведет переговоры о покупке 30-процентной доли акций «Ливерпуля». Общая стоимость сделки оценивается примерно в 1,35 миллиарда фунтов стерлингов. Самое интересное заключается в том, что к этой группе может присоединиться Джефф Безос, чье состояние оценивается в 192 миллиарда фунтов стерлингов.

Действующие владельцы клуба — представители Фенвай Спортс Груп (ФСГ) — подтвердили получение предложения о стратегических инвестициях от группы во главе с Амитом Бхатией. Стоит отметить, что даже после этой сделки ФСГ сохранит контроль над клубом (около 60 процентов акций). Это означает, что долгосрочная стратегия команды и трансферная политика останутся под управлением нынешнего руководства.

Финансовая стабильность и новые возможности

По мнению эксперта по футбольным финансам Кирана Магуайра, это очень грамотный бизнес-ход для ФСГ. По его словам, оценка общей стоимости клуба выше 4 миллиардов фунтов стерлингов полностью соответствует ожиданиям рынка. Хотя средства, полученные в результате инвестиций, поступят не напрямую в казну клуба, а на счета ФСГ, приход таких влиятельных партнеров, как Безос и семья стального магната Лакшми Миттала, откроет перед «Ливерпулем» новые горизонты.

Новые инвесторы привнесут в команду не только деньги, но и огромный коммерческий опыт. В частности, сотрудничество с такой глобальной платформой, как Amazon, несомненно, послужит расширению базы болельщиков клуба по всему миру и увеличению маркетинговых доходов. Для футбольных фанатов из Узбекистана эта новость также интересна, поскольку рост финансовой мощи таких грандов, как «Ливерпуль», еще больше усилит конкуренцию на трансферном рынке.

Эксперты также подчеркивают, что приход столь влиятельных лиц в руководство клуба в будущем создаст возможность для получения «Ливерпулем» беспроцентных кредитов. Это станет важным фактором, обеспечивающим стабильность команды при развитии инфраструктуры или в периоды непредвиденных финансовых трудностей.

На данный момент переговоры продолжаются, окончательное решение еще не принято. Однако приход такой личности, как Джефф Безос, в мир футбола, в частности в Английскую Премьер-лигу, может стать историческим событием не только для «Ливерпуля», но и для всего европейского футбола.

ЛиверпульДжефф БезосAmazonАнглийская Премьер-лигаФутбольные трансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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