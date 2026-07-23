Готов ли Манчестер Юнайтед к чемпионской гонке: Микаэль Сильвестр сделал неожиданное заявление

·27·Спорт
Готов ли Манчестер Юнайтед к чемпионской гонке: Микаэль Сильвестр сделал неожиданное заявление

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился своими мыслями о текущем состоянии команды и её будущих целях. Французский экс-футболист, четырежды выигрывавший чемпионат Англии под руководством сэра Алекса Фергюсона, скептически оценил шансы «красных дьяволов» на победу в Премьер-лиге в ближайшие годы. По его мнению, команда еще не готова к большим победам. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Хотя на «Олд Траффорд» сейчас наблюдаются позитивные изменения, Сильвестр подчеркнул, что предстоит еще много работы как в составе команды, так и в управлении клубом. В интервью изданию Goal.com он отметил, что даже в сезоне 2026-2027 годов «Манчестер Юнайтед» будет «слишком рано» вступать в чемпионскую гонку. Это свидетельствует о том, что быстрых успехов, которых ждут болельщики, придется подождать.

Руководство клуба, в частности сэр Джим Рэтклифф и группа ИНЭОС, планирует реализовать проект нового стадиона стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов, который в Манчестере называют «Северным Уэмбли». Также была анонсирована программа «Проджект 150», направленная на то, чтобы к 150-летнему юбилею клуба сделать как мужскую, так и женскую команды доминирующей силой в стране. Однако результаты на поле могут меняться не так быстро, как инфраструктура.

Стабильность — главная цель

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году «Манчестер Юнайтед» ни разу не выигрывал золотые медали Премьер-лиги. Тренеры, от Дэвида Мойеса до Рубена Аморима, пытались вернуть команде былую славу, но эта задача остается практически невыполнимой. Сейчас перед Майклом Кэрриком, возглавляющим команду, стоит такая же тяжелая ответственность.

По словам Сильвестра, для команды сейчас важнее выстроить свою игру, чем конкурировать с соседями из «Манчестер Сити». «Они уже много лет являются лучшей командой Манчестера, и сейчас это не имеет значения. Главное — сделать выводы из ошибок прошлого сезона и стать более сильной и стабильной командой», — говорит бывший защитник.

Экс-футболист подчеркнул, что основная задача клуба — регулярное участие в Лиге чемпионов и постепенный выход на чемпионский уровень. По его мнению, для болельщиков разница с «Манчестер Сити» важна только в дни дерби, а стратегически общий рост команды должен стоять на первом месте.

Будущие трансферы и ожидания

«Манчестер Юнайтед» активно работает над усилением состава. Хотя некоторые эксперты утверждают, что несколько умных трансферов могут вернуть команду на высокие позиции, Сильвестр указывает на то, что этот процесс потребует много времени. По его мнению, для достижения стабильности тренерскому штабу во главе с Майклом Кэрриком необходимо дать больше времени.

В заключение можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» опирается на долгосрочные проекты на пути к восстановлению своей славной истории. Предупреждение таких опытных игроков, как Сильвестр, помогает подготовить болельщиков к реальности. В то время как уровень конкуренции в Премьер-лиге растет, «красным дьяволам» потребуются не только средства, но и терпение.

Манчестер ЮнайтедПремьер-лигаМайкл КэррикМикаэль СильвестрФутбольные новости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21Битва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюБитва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюСегодня, 22:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...