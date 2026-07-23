Готов ли Манчестер Юнайтед к чемпионской гонке: Микаэль Сильвестр сделал неожиданное заявление

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр поделился своими мыслями о текущем состоянии команды и её будущих целях. Французский экс-футболист, четырежды выигрывавший чемпионат Англии под руководством сэра Алекса Фергюсона, скептически оценил шансы «красных дьяволов» на победу в Премьер-лиге в ближайшие годы. По его мнению, команда еще не готова к большим победам. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Хотя на «Олд Траффорд» сейчас наблюдаются позитивные изменения, Сильвестр подчеркнул, что предстоит еще много работы как в составе команды, так и в управлении клубом. В интервью изданию Goal.com он отметил, что даже в сезоне 2026-2027 годов «Манчестер Юнайтед» будет «слишком рано» вступать в чемпионскую гонку. Это свидетельствует о том, что быстрых успехов, которых ждут болельщики, придется подождать.

Руководство клуба, в частности сэр Джим Рэтклифф и группа ИНЭОС, планирует реализовать проект нового стадиона стоимостью 2 миллиарда фунтов стерлингов, который в Манчестере называют «Северным Уэмбли». Также была анонсирована программа «Проджект 150», направленная на то, чтобы к 150-летнему юбилею клуба сделать как мужскую, так и женскую команды доминирующей силой в стране. Однако результаты на поле могут меняться не так быстро, как инфраструктура.

Стабильность — главная цель

С момента ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году «Манчестер Юнайтед» ни разу не выигрывал золотые медали Премьер-лиги. Тренеры, от Дэвида Мойеса до Рубена Аморима, пытались вернуть команде былую славу, но эта задача остается практически невыполнимой. Сейчас перед Майклом Кэрриком, возглавляющим команду, стоит такая же тяжелая ответственность.

По словам Сильвестра, для команды сейчас важнее выстроить свою игру, чем конкурировать с соседями из «Манчестер Сити». «Они уже много лет являются лучшей командой Манчестера, и сейчас это не имеет значения. Главное — сделать выводы из ошибок прошлого сезона и стать более сильной и стабильной командой», — говорит бывший защитник.

Экс-футболист подчеркнул, что основная задача клуба — регулярное участие в Лиге чемпионов и постепенный выход на чемпионский уровень. По его мнению, для болельщиков разница с «Манчестер Сити» важна только в дни дерби, а стратегически общий рост команды должен стоять на первом месте.

Будущие трансферы и ожидания

«Манчестер Юнайтед» активно работает над усилением состава. Хотя некоторые эксперты утверждают, что несколько умных трансферов могут вернуть команду на высокие позиции, Сильвестр указывает на то, что этот процесс потребует много времени. По его мнению, для достижения стабильности тренерскому штабу во главе с Майклом Кэрриком необходимо дать больше времени.

В заключение можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» опирается на долгосрочные проекты на пути к восстановлению своей славной истории. Предупреждение таких опытных игроков, как Сильвестр, помогает подготовить болельщиков к реальности. В то время как уровень конкуренции в Премьер-лиге растет, «красным дьяволам» потребуются не только средства, но и терпение.