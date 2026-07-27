Драма в Суперлиге: три матча, два пенальти и гол на 90+2-й минуте

·61·Спорт
Драма в Суперлиге: три матча, два пенальти и гол на 90+2-й минуте

В очередных трех матчах 14-го тура Суперлиги Узбекистана хозяева поля добились полного превосходства. Если «Локомотив» и «Андижан» одержали уверенные победы, то АГМК решил судьбу противостояния с «Машъалом» в компенсированное время.

Судя по представленным результатам, всего в матчах было забито девять голов. Самое драматичное событие игрового дня произошло в Алмалыке — несмотря на то, что гости открыли счет, последнее слово осталось за хозяевами поля.

ЛокомотивАндижанСогдианаБухараАГМК
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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