Драма в Суперлиге: три матча, два пенальти и гол на 90+2-й минуте

В очередных трех матчах 14-го тура Суперлиги Узбекистана хозяева поля добились полного превосходства. Если «Локомотив» и «Андижан» одержали уверенные победы, то АГМК решил судьбу противостояния с «Машъалом» в компенсированное время.

Судя по представленным результатам, всего в матчах было забито девять голов. Самое драматичное событие игрового дня произошло в Алмалыке — несмотря на то, что гости открыли счет, последнее слово осталось за хозяевами поля.