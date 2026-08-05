Насмешка Неймара над соперником стала причиной скандала

·51·Спорт
Насмешка Неймара над соперником стала причиной скандала

Нападающий бразильского клуба «Сантос» Неймар оказался в центре острого конфликта, разгоревшегося после матча против «Ремо» в рамках Кубка Бразилии. Беспорядки и агрессивная атмосфера в туннеле стадиона после встречи в Мангуэйране вызвали резкую критику со стороны местного спортивного сообщества. Как сообщает Goal.com, «Сантос» одержал минимальную победу над соперником и вышел в четвертьфинал, однако главным событием стали происшествия после матча. Об этом Goal.com сообщает .

Во время игры болельщики хозяев освистывали действия нападающего. Покидая поле, Неймар ответил трибунам, послав им воздушный поцелуй. Однако в подтрибунном помещении ситуация стала еще более напряженной. Бразильская звезда станцевала перед представителями и болельщиками «Ремо», выкрикивая в их адрес &лакуо;Вы вылетели! Вы вылетели!&ракуо; что еще сильнее накалило обстановку.

Столкновения за пределами поля и резкая реакция

Когда напряжение достигло предела, сторонники «Ремо» ответили оскорбительными жестами и агрессивными выкриками. Лишь разделительные ограждения предотвратили физическую стычку между двумя сторонами. После этого президент «Ремо» Антониу Карлос Тейшейра резко высказался о Неймаре и его поведении.

В интервью изданию О Флуксо руководитель клуба не стал скрывать своего отвращения к поступку опытного футболиста. Антониу Карлос Тейшейра подчеркнул, что Неймар подает плохой пример молодому поколению, заявив: &лакуо;Этот мерзавец Неймар, которого многие дети считают кумиром, пришел сюда, устроил свои выходки, а затем спровоцировал нас. Это наша вина, что мы превратили таких вонючих людей в кумиров&ракуо;.

Переломный момент матча и победа «Сантоса»

Несмотря на конфликт за пределами поля, Неймар сыграл решающую роль в победе «Сантоса». Первый матч на «Вила-Белмиро» завершился вничью. После того как первый тайм ответной встречи закончился без голов, опытный нападающий вышел на поле после перерыва вместо Габриэла Бонтемпо и заметно оживил игру.

Бывшая звезда «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны» ворвался в штрафную площадь, отдал голевую передачу вышедшему на замену одноклубнику Рони и помог организовать решающий гол в ворота своей бывшей команды. Эта победа принесла «Сантосу» не только выход в четвертьфинал турнира, но и важную финансовую выгоду.

Тем не менее после беспорядков в туннеле ожидаются дисциплинарные меры. Высока вероятность, что футбольные власти Бразилии рассмотрят отчеты о произошедших провокациях. Инцидент произошел на фоне растущих сомнений относительно продолжительности игровой карьеры футболиста. Пока нападающий заявляет, что намерен полностью отработать контракт, действующий до декабря, и только после этого принять решение о своем будущем.

НеймарСантосРемоКубок БразилииФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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