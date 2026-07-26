Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқин

·107·Спорт
Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқин

Ўзбекистон миллий жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримов фаолиятида янги ва муҳим босқич бошланиши мумкин. Жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг Европа клублари эътиборига тушган футболчи Швейцариянинг «Лугано» жамоаси билан шартнома имзолаш арафасида турибди.

Ҳужжатлар яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда

Журналист Нарзулла Сайдуллаев маълумотига кўра, «Сурхон» ҳимоячиси фаолиятини Швейцария чемпионатида давом эттиришга яқин.

Томонлар ўртасидаги келишув бўйича асосий масалалар ҳал қилингани, қолган расмиятчиликлар эса тез орада якунланиши кутилмоқда. Шундан сўнг Каримов «Лугано» ихтиёрига бориб қўшилиши мумкин.

Ҳозирча «Лугано» ва «Сурхон» эҳтимолий трансферни расман эълон қилгани йўқ. Шу боис келишув шартнома имзоланмагунча якунланган трансфер ҳисобланмайди.

Жаҳон чемпионати Европа клублари эътиборини тортди

Беҳруз Каримов Ўзбекистон миллий жамоаси таркибида ЖЧ-2026да иштирок этиб, ўзини катта футбол саҳнасида кўрсатиш имкониятига эга бўлди.

Мундиалдан кейин ёш ҳимоячига Европанинг бир қатор жамоалари қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Аввалроқ уни Франциянинг «Ланс» клуби ҳам кузатаётгани айтилган эди. Энди эса футболчининг фаолиятини айнан Швейцарияда давом эттириш эҳтимоли ошган.

18 ёшли Каримов ҳимоя чизиғининг ўнг қанотида ҳаракат қилади. Унинг ёши, тезлиги ва катта турнирда тўплаган тажрибаси Европа клублари учун асосий қизиқиш омилларидан бири бўлиши мумкин.

«Лугано» қандай клуб?

«Лугано» — Швейцария футболида узоқ тарихга эга жамоалардан бири. Клуб 1908 йил 28 июлда ташкил этилган ва мамлакатнинг юқори дивизионида иштирок этади.

Жамоа 2026/27 йилги мавсумда УЕФА Конференциялар лигасини иккинчи саралаш босқичидан бошлади. Швейцария клуби ушбу босқичда Косовонинг «Дукаджини» жамоасига қарши икки учрашув ўтказмоқда.

Каримов учун бундай клубга ўтиш:

  • Европа футболига мослашиш;

  • юқори суръатдаги чемпионатда тажриба тўплаш;

  • еврокубок ўйинларида иштирок этиш;

  • миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлаш имконини бериши мумкин.

Ёш ҳимоячи олдида катта имконият турибди

Беҳруз Каримовнинг эҳтимолий трансфери Ўзбекистон футболи учун ҳам аҳамиятли воқеа бўлиши мумкин. Айниқса, 18 ёшли футболчининг Европага эрта йўл олиши унинг кейинги ривожланишига катта таъсир кўрсатади.

Бироқ энди ҳаммаси шартнома шартлари, янги чемпионатга мослашиш ва асосий таркиб учун рақобатда ўзини қандай намоён этишига боғлиқ. Европа эшиги очилмоқда, лекин у ерда ҳеч ким тайёр жой бермайди — футболдаги энг қаттиқ реаллик ҳам шу.

Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано»да асосий таркиб футболчисига айлана оладими?

Беҳруз КаримовЛуганоЎзбекистонСурхонЛанс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтадиБугун, 11:44Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиЖермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиБугун, 11:37Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди