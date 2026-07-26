Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқин
Ўзбекистон миллий жамоасининг 18 ёшли ҳимоячиси Беҳруз Каримов фаолиятида янги ва муҳим босқич бошланиши мумкин. Жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг Европа клублари эътиборига тушган футболчи Швейцариянинг «Лугано» жамоаси билан шартнома имзолаш арафасида турибди.
Ҳужжатлар яқин кунларда расмийлаштирилиши кутилмоқда
Журналист Нарзулла Сайдуллаев маълумотига кўра, «Сурхон» ҳимоячиси фаолиятини Швейцария чемпионатида давом эттиришга яқин.
Томонлар ўртасидаги келишув бўйича асосий масалалар ҳал қилингани, қолган расмиятчиликлар эса тез орада якунланиши кутилмоқда. Шундан сўнг Каримов «Лугано» ихтиёрига бориб қўшилиши мумкин.
Ҳозирча «Лугано» ва «Сурхон» эҳтимолий трансферни расман эълон қилгани йўқ. Шу боис келишув шартнома имзоланмагунча якунланган трансфер ҳисобланмайди.
Жаҳон чемпионати Европа клублари эътиборини тортди
Беҳруз Каримов Ўзбекистон миллий жамоаси таркибида ЖЧ-2026да иштирок этиб, ўзини катта футбол саҳнасида кўрсатиш имкониятига эга бўлди.
Мундиалдан кейин ёш ҳимоячига Европанинг бир қатор жамоалари қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Аввалроқ уни Франциянинг «Ланс» клуби ҳам кузатаётгани айтилган эди. Энди эса футболчининг фаолиятини айнан Швейцарияда давом эттириш эҳтимоли ошган.
18 ёшли Каримов ҳимоя чизиғининг ўнг қанотида ҳаракат қилади. Унинг ёши, тезлиги ва катта турнирда тўплаган тажрибаси Европа клублари учун асосий қизиқиш омилларидан бири бўлиши мумкин.
«Лугано» қандай клуб?
«Лугано» — Швейцария футболида узоқ тарихга эга жамоалардан бири. Клуб 1908 йил 28 июлда ташкил этилган ва мамлакатнинг юқори дивизионида иштирок этади.
Жамоа 2026/27 йилги мавсумда УЕФА Конференциялар лигасини иккинчи саралаш босқичидан бошлади. Швейцария клуби ушбу босқичда Косовонинг «Дукаджини» жамоасига қарши икки учрашув ўтказмоқда.
Каримов учун бундай клубга ўтиш:
Европа футболига мослашиш;
юқори суръатдаги чемпионатда тажриба тўплаш;
еврокубок ўйинларида иштирок этиш;
миллий жамоадаги ўрнини мустаҳкамлаш имконини бериши мумкин.
Ёш ҳимоячи олдида катта имконият турибди
Беҳруз Каримовнинг эҳтимолий трансфери Ўзбекистон футболи учун ҳам аҳамиятли воқеа бўлиши мумкин. Айниқса, 18 ёшли футболчининг Европага эрта йўл олиши унинг кейинги ривожланишига катта таъсир кўрсатади.
Бироқ энди ҳаммаси шартнома шартлари, янги чемпионатга мослашиш ва асосий таркиб учун рақобатда ўзини қандай намоён этишига боғлиқ. Европа эшиги очилмоқда, лекин у ерда ҳеч ким тайёр жой бермайди — футболдаги энг қаттиқ реаллик ҳам шу.
Сизнингча, Беҳруз Каримов «Лугано»да асосий таркиб футболчисига айлана оладими?
…