Решающая стадия: на каком месте в турнирной таблице находится Джавохир Синдаров?

В американском городе Сент-Луисе при участии мировой шахматной элиты престижной серии «Гранд Чесс Тур» решающий этап — «Кубок Синкфилда 2026» — проходит в напряжённой борьбе.

В этом престижном супертурнире по классическим шахматам, проходящем по круговой системе в 9 туров, 10 сильнейших гроссмейстеров мира борются за главный приз. Молодой гроссмейстер, представляющий Узбекистан, Джавохир Синдаров прошёл очередное сложное испытание в 6-м туре.

6-й тур: ничья с Каруаной и единственная победа Гири

В партиях 6-го тура наблюдалась острая и бескомпромиссная борьба:

Противостояние Синдарова и Каруаны: Джавохир Синдаров играл белыми против одного из лидеров турнира, американской звезды мировых шахмат Фабиано Каруаны и, сохранив инициативу, завершил партию вничью;

Единственная победа в туре: В единственной результативной партии 6-го тура нидерландец Аниш Гири одержал победу над своим соотечественником Йорденом ван Форестом . Все остальные партии завершились вничью.

После шести сыгранных туров на счету Синдарова 5 ничьих и 1 поражение, поэтому пока он продолжает турнир без побед.

Положение в турнирной таблице перед 7-м туром

Накануне решающей части турнира таблица выглядит следующим образом:

1-е место: Уэсли Со (США) — 4 очка (единоличный лидер);

2–5-е места: Фабиано Каруана (США), Венсан Каймер (Германия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) — по 3,5 очка ;

6–7-е места: Левон Аронян (США), Сэм Севян (США) — по 3 очка ;

8–9-е места: Джавохир Синдаров (Узбекистан) — 2,5 очка (8-е место по дополнительным показателям), Аниш Гири (Нидерланды) — 2,5 очка ;

10-е место: Йорден ван Форест (Нидерланды) — 1 очко.

Сегодня: Синдаров сыграет чёрными против Венсана Каймера

Сегодня, 17 августа, состоятся партии 7-го тура турнира:

Центральная партия дня: Джавохир Синдаров сыграет чёрными против сильного немецкого гроссмейстера Венсана Каймера — одного из лидеров турнира;

Время начала: Партии начнутся по ташкентскому времени в 22:00.

Эта партия имеет большое значение для Синдарова в борьбе за подъём в верхнюю часть турнирной таблицы и первую победу.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях.