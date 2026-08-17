Решающая стадия: на каком месте в турнирной таблице находится Джавохир Синдаров?

·32·Спорт
Решающая стадия: на каком месте в турнирной таблице находится Джавохир Синдаров?

В американском городе Сент-Луисе при участии мировой шахматной элиты престижной серии «Гранд Чесс Тур» решающий этап — «Кубок Синкфилда 2026» — проходит в напряжённой борьбе.

В этом престижном супертурнире по классическим шахматам, проходящем по круговой системе в 9 туров, 10 сильнейших гроссмейстеров мира борются за главный приз. Молодой гроссмейстер, представляющий Узбекистан, Джавохир Синдаров прошёл очередное сложное испытание в 6-м туре.

6-й тур: ничья с Каруаной и единственная победа Гири

В партиях 6-го тура наблюдалась острая и бескомпромиссная борьба:

  • Противостояние Синдарова и Каруаны: Джавохир Синдаров играл белыми против одного из лидеров турнира, американской звезды мировых шахмат Фабиано Каруаныи, сохранив инициативу, завершил партию вничью;

  • Единственная победа в туре: В единственной результативной партии 6-го тура нидерландец Аниш Гири одержал победу над своим соотечественником Йорденом ван Форестом . Все остальные партии завершились вничью.

После шести сыгранных туров на счету Синдарова 5 ничьих и 1 поражение, поэтому пока он продолжает турнир без побед.

Положение в турнирной таблице перед 7-м туром

Накануне решающей части турнира таблица выглядит следующим образом:

  • 1-е место: Уэсли Со (США) — 4 очка (единоличный лидер);

  • 2–5-е места: Фабиано Каруана (США), Венсан Каймер (Германия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция) — по 3,5 очка;

  • 6–7-е места: Левон Аронян (США), Сэм Севян (США) — по 3 очка;

  • 8–9-е места: Джавохир Синдаров (Узбекистан)2,5 очка (8-е место по дополнительным показателям), Аниш Гири (Нидерланды) — 2,5 очка;

  • 10-е место: Йорден ван Форест (Нидерланды) — 1 очко.

Решающая стадия: на каком месте в турнирной таблице находится Джавохир Синдаров?

Сегодня: Синдаров сыграет чёрными против Венсана Каймера

Сегодня, 17 августа, состоятся партии 7-го тура турнира:

  • Центральная партия дня: Джавохир Синдаров сыграет чёрными против сильного немецкого гроссмейстера Венсана Каймера — одного из лидеров турнира;

  • Время начала: Партии начнутся по ташкентскому времени в 22:00.

Эта партия имеет большое значение для Синдарова в борьбе за подъём в верхнюю часть турнирной таблицы и первую победу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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