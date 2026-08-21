Мартин Кеоун оценил место Макса Доумана в основном составе «Арсенала»

·9·Спорт
Мартин Кеоун оценил место Макса Доумана в основном составе «Арсенала»

По мнению легенды «Арсенала» Мартина Кеоуна, юный талант клуба Макс Доуман в процессе развития прогрессирует даже быстрее, чем ожидалось, и готов провести важный сезон в основной команде под руководством Микеля Артеты. После того как 16-летний футболист стал одним из героев решающей стадии чемпионской гонки в прошлом сезоне, ожидается, что в этом году он также превратится в важную часть команды. Об этом сообщил GOAL.ком. Об этом Goal.com сообщает .

Юный футболист, выступающий на позиции атакующего полузащитника, дебютировал во взрослом футболе всего в 15 лет. Впоследствии он стал самым молодым автором гола в истории английской Премьер-лиги, вписав своё имя в книгу рекордов чемпионата. В одном из драматичных матчей прошлого сезона он поразил ворота «Эвертона» и принёс команде победу, ещё раз продемонстрировав свой огромный талант.

Стремительный взлёт юного таланта

Проведя 13 матчей во всех турнирах и ярко проявив себя в предсезонных играх, Доуман прочно вошёл в планы Микеля Артеты на новый сезон. В интервью ТНТ Спортс Мартин Кеоун отметил, что прогресс футболиста столь стремительными темпами опережает все прогнозы, и признался, что получает удовольствие от его игры.

«Ему всего 16 лет, и это по-настоящему удивительная история. Уже сейчас он опережает намеченный график. Этот сезон может стать для него настоящим переломным моментом», — заявил бывший центральный защитник «Арсенала» Кеоун.

Статус чемпиона и давление

Прерывание 22-летней чемпионской засухи «Арсенала» полностью развеяло сомнения критиков относительно возможностей клуба в решающие моменты. По мнению Мартина Кеоуна, сохранение статуса действующего чемпиона придаст команде дополнительное психологическое преимущество и уверенность, хотя соперники сделают всё возможное, чтобы её победить.

Говоря о давлении, с которым столкнётся клуб, бывший футболист отметил, что теперь команда сможет наслаждаться своим статусом и выходить на поле с ещё большей уверенностью. Он также добавил, что не стоит поддаваться лишним переживаниям — нужно сосредоточиться исключительно на матчах.

АрсеналМакс ДоуманМартин КеоунПремьер-лигаМикель Артета
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Тоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара МармушаТоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара МармушаСегодня, 14:58Жозе Моуринью объяснил, почему не хочет приглашать Ламина Ямаля в Реал МадридЖозе Моуринью объяснил, почему не хочет приглашать Ламина Ямаля в Реал МадридСегодня, 14:53«Ювентус» готовится к серьезным изменениям на вратарской линии«Ювентус» готовится к серьезным изменениям на вратарской линииСегодня, 14:17Астон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри КонсыАстон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри КонсыСегодня, 14:13Жозе Моуринью сделал жёсткое предупреждение игрокам РеалаЖозе Моуринью сделал жёсткое предупреждение игрокам РеалаСегодня, 13:58Тоттенхэм начал переговоры о трансфере Омара МармушаТоттенхэм начал переговоры о трансфере Омара МармушаСегодня, 13:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)