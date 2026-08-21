По мнению легенды «Арсенала» Мартина Кеоуна, юный талант клуба Макс Доуман в процессе развития прогрессирует даже быстрее, чем ожидалось, и готов провести важный сезон в основной команде под руководством Микеля Артеты. После того как 16-летний футболист стал одним из героев решающей стадии чемпионской гонки в прошлом сезоне, ожидается, что в этом году он также превратится в важную часть команды. Об этом сообщил GOAL.ком. Об этом Goal.com сообщает .

Юный футболист, выступающий на позиции атакующего полузащитника, дебютировал во взрослом футболе всего в 15 лет. Впоследствии он стал самым молодым автором гола в истории английской Премьер-лиги, вписав своё имя в книгу рекордов чемпионата. В одном из драматичных матчей прошлого сезона он поразил ворота «Эвертона» и принёс команде победу, ещё раз продемонстрировав свой огромный талант.

Стремительный взлёт юного таланта

Проведя 13 матчей во всех турнирах и ярко проявив себя в предсезонных играх, Доуман прочно вошёл в планы Микеля Артеты на новый сезон. В интервью ТНТ Спортс Мартин Кеоун отметил, что прогресс футболиста столь стремительными темпами опережает все прогнозы, и признался, что получает удовольствие от его игры.

«Ему всего 16 лет, и это по-настоящему удивительная история. Уже сейчас он опережает намеченный график. Этот сезон может стать для него настоящим переломным моментом», — заявил бывший центральный защитник «Арсенала» Кеоун.

Статус чемпиона и давление

Прерывание 22-летней чемпионской«Арсенала» полностью развеяло сомнения критиков относительно возможностей клуба в решающие моменты. По мнению Мартина Кеоуна, сохранение статуса действующего чемпиона придаст команде дополнительное психологическое преимущество и уверенность, хотя соперники сделают всё возможное, чтобы её победить.

Говоря о давлении, с которым столкнётся клуб, бывший футболист отметил, что теперь команда сможет наслаждаться своим статусом и выходить на поле с ещё большей уверенностью. Он также добавил, что не стоит поддаваться лишним переживаниям — нужно сосредоточиться исключительно на матчах.