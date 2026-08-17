Интер начинает переговоры с Ливерпулем о трансфере Кёртиса Джонса

·2·Спорт
Интер начинает переговоры с Ливерпулем о трансфере Кёртиса Джонса

По мере приближения летнего трансферного окна к кульминации миланский Интер вновь активизировал работу по переходу полузащитника Ливерпуля Кёртиса Джонса. По сообщениям Спорт Медиасет и Коррьере делло Спорт, в ближайшие дни стороны готовятся возобновить переговоры и обсудить условия сделки. Причиной повышенного интереса называют неожиданное отсутствие футболиста в последних товарищеских матчах, а также его желание переехать в Италию. Об этом сообщает Goal.com.

Как известно, отсутствие Кёртиса Джонса в заявке Ливерпуля на товарищеские матчи против Комо привлекло внимание болельщиков. Английский клуб официально объявил, что футболист пропускает игру из-за травмы колена. Однако итальянские СМИ поставили эту информацию под сомнение, утверждая, что истинная причина иная. По данным источников, официальное заявление о медицинских причинах было лишь небольшим правдоподобным оправданием, призванным скрыть ситуацию, тогда как сам футболист очень хочет перебраться на Сан-Сиро.

Интер и проект с английскими футболистами

Если этот трансфер состоится, Кёртис Джонс станет очередным известным английским футболистом в команде Кристиана Киву из Милана. В настоящее время за Интер уже успешно выступают его соотечественники Джон Стоунз и Джед Спенс. Примечательно, что привлечение английских игроков стало одним из ключевых направлений трансферной политики чемпионов Италии в последнее время.

Воспитанник академии Ливерпуля Кёртис Джонс, как сообщается, видит своё будущее не в клубе детства, а в Италии и хочет играть в окружении знакомых лиц. Тем не менее между клубами по-прежнему сохраняется существенная разница в оценке трансфера. Руководство Ливерпуля требует за футболиста около 40 миллионов евро. Однако миланский клуб не спешит платить эту сумму, поскольку действующий контракт полузащитника истекает в следующем году.

Новое предложение и переговоры

Как пишет Туттоспорт, переход Давиде Фраттези в Лацио на правах аренды позволил Интеру освободить место в составе и открыть путь для регистрации Кёртиса Джонса. В связи с этим миланский клуб готовит официальное предложение Ливерпулю на сумму 30 миллионов евро плюс бонусы. Интер надеется, что истечение контракта футболиста через год и его собственное желание уйти вынудят Ливерпуль пойти на уступки.

ИнтерКёртис ДжонсЛиверпульТрансферСерия А
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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