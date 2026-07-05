Томас Тухель рассказал о состоянии сборной Англии перед 1/8 финала ЧМ-2026

·33·Спорт
Томас Тухель рассказал о состоянии сборной Англии перед 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сообщил о потерях в составе и процессах восстановления перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Мексики. Новости из лагеря «трёх львов» вызывают у болельщиков как тревогу, так и надежду. Основное внимание приковано к состоянию Риса Джеймса и Джаррелла Квансы, являющихся важной частью обороны команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Капитан «Челси» Рис Джеймс по-прежнему не до конца оправился от травмы. По информации Goal.com, правый защитник не смог принять участие в последних тренировках, прошедших в столице Мексики. Травма колена, полученная в матче группового этапа против Ганы, продолжает беспокоить футболиста. Его выход в стартовом составе в важнейшем воскресном матче остаётся под вопросом.

Проблемы в обороне и ожидаемое возвращение

На пресс-конференции Томас Тухель, затронув состояние Риса Джеймса, подчеркнул, что результаты медицинского обследования имеют решающее значение. «Рейс, возможно, окажется на скамейке запасных, но всё зависит от окончательного заключения врачей. Мы не можем рисковать его здоровьем», — пояснил немецкий специалист. В то же время Тухель подтвердил, что Джаррелл Кванса вернулся к полноценным тренировкам. Возвращение молодого защитника, пропустившего матчи против Панамы и Демократической Республики Конго, должно несколько смягчить проблемы в линии обороны.

Матч против Мексики пройдёт на легендарном стадионе «Ацтека». Томас Тухель высоко оценил значимость этой встречи. По его словам, горячая поддержка хозяев и атмосфера на стадионе станут для Англии настоящим испытанием. Тем не менее, тренер выразил уверенность в мастерстве и готовности своих подопечных.

Капитан команды Гарри Кейн также поделился своими мыслями накануне предстоящего матча. По его словам, травмы в составе или неблагоприятные погодные условия (во время матча ожидается гроза) не могут служить оправданием поражения. «Мексика — сильный соперник, но мы обязаны преодолеть любые трудности, чтобы выйти в четвертьфинал. Чемпионат мира ценен именно такими сложными матчами», — заявил Кейн.

В случае успешного прохождения этого этапа сборная Англии получит путёвку в четвертьфинал, который пройдёт в Майами. Пока Тухель и его штаб сосредоточили основное внимание на подготовке Риса Джеймса по крайней мере к выходу на поле со скамейки запасных и противостоянию давлению со стороны Мексики. Для английских болельщиков надёжность линии обороны может стать фактором, определяющим судьбу встречи.

АнглияТомас ТухельРис ДжеймсЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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