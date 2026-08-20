Узбекские тхэквондисты добились большого успеха на Кубке президента
В пакистанском городе Лахор завершился престижный международный турнир по тхэквондо ВТ «Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа». В последний день соревнований представители сборной Узбекистана завоевали ещё 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Как сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК), наши спортсмены успешно завершили турнир с общим результатом в 9 медалей.
Итоги последнего дня и призёры
Из наших спортсменов, вышедших на ковёр в последний день турнира, Ёдгор Джо‘рабоев (-87 кг) и Шохджахон Ахмедов (-68 кг) завоевали серебряные медали, а Мадина Мирабзалова (-57 кг) — бронзовую.
Наша сборная завоевала на этом турнире 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, войдя в число сильнейших в командном зачёте.
«Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа»: все призёры из Узбекистана
Уровень медали
Весовая категория
Спортсмен (сборная Узбекистана)
Золотая медаль
-80 кг
Джасурбек Джайсунов
Серебряная медаль
-68 кг
Шохджахон Ахмедов
Серебряная медаль
-74 кг
Наджмиддин Косимходжиев
Серебряная медаль
-87 кг
Ёдгор Джо‘рабоев
Серебряная медаль
-62 кг
Диёра Азизова
Серебряная медаль
-67 кг
Озода Собирджонова
Серебряная медаль
+73 кг
Светлана Саидова
Бронзовая медаль
+87 кг
Марат Мавлонов
Бронзовая медаль
-57 кг
Мадина Мирабзалова
Ценные очки для олимпийского рейтинга
Высокие результаты, показанные на этом турнире, имеющем статус Кубка президента, позволили узбекским тхэквондистам набрать важные очки для мирового и олимпийского рейтингов.
Как вы считаете, смогут ли молодые спортсмены в этом составе увеличить количество золотых медалей на предстоящих крупных Олимпийских играх и чемпионатах мира?
Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях, а также поделитесь успехом нашей национальной сборной со всеми любителями спорта!
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