Узбекские тхэквондисты добились большого успеха на Кубке президента

В пакистанском городе Лахор завершился престижный международный турнир по тхэквондо ВТ «Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа». В последний день соревнований представители сборной Узбекистана завоевали ещё 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Как сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК), наши спортсмены успешно завершили турнир с общим результатом в 9 медалей.

Итоги последнего дня и призёры

Из наших спортсменов, вышедших на ковёр в последний день турнира, Ёдгор Джо‘рабоев (-87 кг) и Шохджахон Ахмедов (-68 кг) завоевали серебряные медали, а Мадина Мирабзалова (-57 кг) — бронзовую.

Наша сборная завоевала на этом турнире 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, войдя в число сильнейших в командном зачёте.

«Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа»: все призёры из Узбекистана

Уровень медали Весовая категория Спортсмен (сборная Узбекистана) Золотая медаль -80 кг Джасурбек Джайсунов Серебряная медаль -68 кг Шохджахон Ахмедов Серебряная медаль -74 кг Наджмиддин Косимходжиев Серебряная медаль -87 кг Ёдгор Джо‘рабоев Серебряная медаль -62 кг Диёра Азизова Серебряная медаль -67 кг Озода Собирджонова Серебряная медаль +73 кг Светлана Саидова Бронзовая медаль +87 кг Марат Мавлонов Бронзовая медаль -57 кг Мадина Мирабзалова

Ценные очки для олимпийского рейтинга

Высокие результаты, показанные на этом турнире, имеющем статус Кубка президента, позволили узбекским тхэквондистам набрать важные очки для мирового и олимпийского рейтингов.

Как вы считаете, смогут ли молодые спортсмены в этом составе увеличить количество золотых медалей на предстоящих крупных Олимпийских играх и чемпионатах мира?

Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях, а также поделитесь успехом нашей национальной сборной со всеми любителями спорта!