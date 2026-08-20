Узбекские тхэквондисты добились большого успеха на Кубке президента

·0·Спорт
Узбекские тхэквондисты добились большого успеха на Кубке президента

В пакистанском городе Лахор завершился престижный международный турнир по тхэквондо ВТ «Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа». В последний день соревнований представители сборной Узбекистана завоевали ещё 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Как сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК), наши спортсмены успешно завершили турнир с общим результатом в 9 медалей.

Итоги последнего дня и призёры

Из наших спортсменов, вышедших на ковёр в последний день турнира, Ёдгор Джо‘рабоев (-87 кг) и Шохджахон Ахмедов (-68 кг) завоевали серебряные медали, а Мадина Мирабзалова (-57 кг) — бронзовую.

Наша сборная завоевала на этом турнире 1 золотую, 6 серебряных и 2 бронзовые медали, войдя в число сильнейших в командном зачёте.

«Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп – Асиа»: все призёры из Узбекистана

Уровень медали

Весовая категория

Спортсмен (сборная Узбекистана)

Золотая медаль

-80 кг

Джасурбек Джайсунов

Серебряная медаль

-68 кг

Шохджахон Ахмедов

Серебряная медаль

-74 кг

Наджмиддин Косимходжиев

Серебряная медаль

-87 кг

Ёдгор Джо‘рабоев

Серебряная медаль

-62 кг

Диёра Азизова

Серебряная медаль

-67 кг

Озода Собирджонова

Серебряная медаль

+73 кг

Светлана Саидова

Бронзовая медаль

+87 кг

Марат Мавлонов

Бронзовая медаль

-57 кг

Мадина Мирабзалова

Ценные очки для олимпийского рейтинга

Высокие результаты, показанные на этом турнире, имеющем статус Кубка президента, позволили узбекским тхэквондистам набрать важные очки для мирового и олимпийского рейтингов.

Как вы считаете, смогут ли молодые спортсмены в этом составе увеличить количество золотых медалей на предстоящих крупных Олимпийских играх и чемпионатах мира?

Оставляйте свои поздравления и мнения в комментариях, а также поделитесь успехом нашей национальной сборной со всеми любителями спорта!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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