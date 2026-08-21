Джасурбек Джайсунов завоевал золотую медаль на Кубке Президента Азии

·5·Спорт
Джасурбек Джайсунов завоевал золотую медаль на Кубке Президента Азии

Второй день международного турнира по тхэквондо ВТ «Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп — Асиа», проходящего в пакистанском городе Лахор, успешно завершился для национальной сборной Узбекистана. Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК), в напряжённой программе 19 августа в копилку нашей сборной добавились ещё 1 золотая и 1 серебряная медаль.

Золото и серебро: герои второго дня

Опытный тхэквондист Джасурбек Джайсунов, последовательно одержав победу над всеми соперниками в весовой категории до 80 кг, завоевал главный приз турнира — золотую медаль. В женских соревнованиях Озода Собирджонова, защищавшая честь нашей страны в весовой категории до 67 кг, успешно дошла до финала и удостоилась серебряной медали.

«Ворлд Таеквондо Пресидент'с Куп — Асиа»: результаты 2-го дня

Весовая категория

Спортсмен (Узбекистан)

Достигнутый результат

-80 кг

Джасурбек Джайсунов

Золотая медаль (чемпион турнира)

-67 кг

Озода Собирджонова

Серебряная медаль (финалистка)

Результат 1-го дня

Члены сборной

Было завоёвано 4 медали

Итого за 2 дня

Делегация Узбекистана

6 медалей (1 золотая, состав призёров расширяется)

Ценная победа для олимпийского рейтинга

Чемпионство Джасурбек Джайсунов и серебряная медаль Озода Собирджонова на этом престижном Кубке Президента Азии, относящемся к категории Г-3, принесли нашим спортсменам важные очки в мировом и олимпийском рейтингах. Напомним, в первый день соревнований представители Узбекистана также завоевали 4 медали.

Как вы считаете, готовы ли Джасурбек Джайсунов и остальные члены нашей национальной сборной показывать такие же стабильные золотые результаты и на предстоящих престижных соревнованиях?

Оставляйте свои мнения и искренние пожелания в комментариях и немедленно делитесь этой радостной новостью с поклонниками отечественного спорта!

Жасурбек ЖайсуновОзода СобиржоноваУзбекистанЛахорПакистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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