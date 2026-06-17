Одил Ахмедов поделился прогнозом на матчи ЧМ-2026 (видео)

В ближайшие часы весь узбекский народ и местные футбольные болельщики станут свидетелями исторических моментов, которых с нетерпением ждали долгие годы. Завтра, 18 июня, национальная сборная Узбекиза по футболу впервые в своей истории выйдет на поле в рамках финальной стадии чемпионата мира. В этом историческом поединке 1-го тура группы «K» ЧМ-2026, который принимает Северная Америка, нашим представителям будет противостоять сборная Колумбии.

Матч, который пройдет на всемирно известном и величественном стадионе «Ацтека» в Мехико, столице Мексики, будет контролировать судейская бригада во главе с известным английским рефери Энтони Тейлором. В преддверии этого важного события состоялось краткое эксклюзивное интервью с вице-президентом Федерации футбола Узбекистана (ФФУ) и легендарным бывшим капитаном нашей национальной сборной Одилом Ахмедовым. В ходе беседы известный футбольный деятель дал очень интересные и неожиданные ответы на вопросы ведущего о возможностях нашей сборной, ситуации в группе и ожидаемых результатах.

В следующей аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с личными прогнозами Одила Ахмедова относительно наших соперников по группе «K», сложности игр и ожидаемого количества очков:

Колумбия (1-й тур) Португалия (2-й тур) ДР Конго (3-й тур) Общий прогноз и цель • Описание: Физически мощные, технически совершенные и дисциплинированные.

• Атмосфера: Стадион будет заполнен колумбийскими болельщиками.

• Прогноз: Поражение с небольшим счетом. • Описание: Из-за Роналду могут оказаться самым легким соперником.

• Возможность: Можно победить европейцев.

• Прогноз: Победа (3 очка). • Описание: Очень опасная и агрессивная команда за счет физической силы.

• Прогноз: Мирная ничья (1 очко). • Суммарное количество очков: 4 очка.

• Результат: Выход в следующий этап (плей-офф).

«Матч с Колумбией будет самым тяжелым, но Португалию мы сможем победить»

В ходе беседы Одил Ахмедов не стал скрывать, что самым сложным испытанием для нашей сборной станет именно дебютный матч:

«Мы возлагаем большие надежды на успешный выход наших представителей из группового этапа. Если наши футболисты получат путевку в стадию плей-офф, мы будем очень счастливы. Однако в любом случае этот чемпионат мира послужит бесценной и огромной школой опыта для узбекского футбола. По моему личному мнению, самой сложной игрой для нас станет матч против Колумбии. Южноамериканцы — очень мощная физически, дисциплинированная команда с высокой техникой. К тому же их фанаты заполнят стадион до отказа. Честно говоря, я бы очень хотел, чтобы в этом поединке была зафиксирована хотя бы ничья, но из-за волнения в первой игре мы можем упустить возможность и проиграть с небольшим счетом».

Также руководитель ФФУ удивил многих, когда заговорил о сборной Португалии, которая считается главным фаворитом группы:

«На мой взгляд, самой легкой встречей в группе будет игра с Португалией. Причиной тому, вероятно, то, что в составе соперника играет Криштиану Роналду. Я считаю, что мы способны довести этих европейцев до поражения и сможем это сделать. Последний участник группы, ДР Конго, очень силен в атлетическом плане. В поединке с ними нам нужно зафиксировать ничейный результат. Таким образом, я прогнозирую наш выход в следующий этап, набрав в общей сложности 4 очка».

Напоминаем, что этот чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах трех стран-хозяев Северной Америки — США, Канады и Мексики. Желаем нашей национальной сборной огромных побед на этом историческом пути!

Заключительная нота спортивных обозревателей Zamin: В словах бывшего капитана сборной Одила Ахмедова воплощены как реальность, так и безграничная вера в нашу команду. Очевидно, что неожиданные мысли о Португалии дадут нашим ребятам дополнительную мотивацию. Завтра с раннего утра соберемся у телевизоров и будем вместе поддерживать главную команду нашей Родины!

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