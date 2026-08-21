Устранены препятствия для перехода Маттиа Перина в Палермо

Об этом сообщает Goal.com.

По информации Маттео Моретто и издания GOAL.ком, переход голкипера Маттиа Перина из «Ювентуса» в «Палермо» в последние часы получил позитивное развитие. Переговоры между сторонами активизировались, и клубы сделали шаг к завершению сделки. Этот трансфер имеет большое значение на фоне других изменений в составе туринского клуба и конкуренции на вратарской позиции.

Переговоры между сторонами и планы клубов

В настоящее время руководство «Ювентуса» и «Палермо» поддерживает постоянный контакт. Цель — в кратчайшие сроки достичь окончательной договорённости и оформить подписание контракта. Ожидается, что этот трансфер станет серьёзным шагом для амбиций сицилийского клуба в новом сезоне, поскольку опытный голкипер добавит команде уверенности в обороне.

В то же время в центре внимания остаются другие планы туринского клуба, связанные с вратарями. В частности, будущее Микеле Ди Грегорио по-прежнему остаётся неопределённым. Если он также покинет команду в летнее трансферное окно, «Ювентус» немедленно начнёт рассматривать альтернативные варианты.

Следующие возможные шаги на трансферном рынке

Если «Ювентус» потеряет одного из основных голкиперов, клуб рассмотрит вариант приобретения Мандаса из «Лацио». Он может перейти в команду в качестве сменщика Викарио. Такая цепная реакция на трансферном рынке неизбежно повлияет на формирование состава туринской команды, как и других клубов Серии А.

Переход Маттиа Перина в «Палермо» не только откроет новую страницу в карьере футболиста, но и поможет укрепить взаимовыгодное сотрудничество между клубами. В ближайшие дни ожидается официальное объявление о трансфере.