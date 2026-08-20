Деку о трансфере Родри: «Мы брали его не для того, чтобы забрать у «Реала»»
Новый трансфер «Барселоны» вызвал большой ажиотаж. Хотя сообщалось, что испанским полузащитником интересовался и «Реал», каталонский клуб подписал его.
Теперь спортивный директор «Барселоны» Деку раскрыл истинную цель этого трансфера. По его словам, клуб приобрёл Родри не просто для того, чтобы не отдавать его сопернику — «Реалу», а для усиления команды.
Родри изначально не входил в планы «Барселоны»
По информации СМИ, испанский полузащитник «Манчестер Сити» был подписан за 76,5 миллиона евро с учётом бонусов.
По словам Деку, изначально «Барселона» считала, что трансфер Родри осуществить невозможно.
«Сначала Родри не входил в наши планы, поскольку мы думали, что заполучить его невозможно. Когда появилась такая возможность, мы ею воспользовались».
Спортивный директор подчеркнул, что каждый трансфер должен заранее тщательно обсуждаться и иметь конкретную цель для команды.
«Мы брали его не для того, чтобы забрать у «Реала»»
После сообщений о том, что «Реал» также боролся за Родри, этот трансфер воспринимался как очередной виток соперничества между двумя испанскими грандами.
Однако Деку заявил, что не согласен с таким мнением.
«Мы не подписывали его просто для того, чтобы забрать у «Реала». Так думать было бы ошибкой».
По его словам, главное преимущество Родри заключается в том, что он является одним из сильнейших полузащитников мирового футбола.
Чего «Барселона» ждёт от Родри?
Деку выразил уверенность, что Родри сможет внести большой вклад в игру команды.
Вопрос
Позиция «Барселоны»
Причина трансфера
Усиление команды
Изначальный план
Родри изначально не входил в основные планы
После появления возможности
Трансфер был осуществлён
Интерес «Реала»
Не основная причина
Ожидания
Большой вклад Родри в команду
Деку также отметил, что клуб воспользовался новой возможностью, как и в случаях с трансферами Гордона, Адееми, Биссума и Канселу.
Теперь от Родри многого ждут
Трансфер стоимостью 76,5 миллиона евро стал одним из важнейших решений «Барселоны» перед началом нового сезона. Теперь главный вопрос — сможет ли Родри оправдать потраченные каталонцами средства своей игрой на поле?
Позиция Деку ясна: этот трансфер состоялся не ради соперничества с «Реалом», а для дальнейшего усиления «Барселоны».
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