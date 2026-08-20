Деку о трансфере Родри: «Мы брали его не для того, чтобы забрать у «Реала»»

·0·Спорт
Деку о трансфере Родри: «Мы брали его не для того, чтобы забрать у «Реала»»

Новый трансфер «Барселоны» вызвал большой ажиотаж. Хотя сообщалось, что испанским полузащитником интересовался и «Реал», каталонский клуб подписал его.

Теперь спортивный директор «Барселоны» Деку раскрыл истинную цель этого трансфера. По его словам, клуб приобрёл Родри не просто для того, чтобы не отдавать его сопернику — «Реалу», а для усиления команды.

Родри изначально не входил в планы «Барселоны»

По информации СМИ, испанский полузащитник «Манчестер Сити» был подписан за 76,5 миллиона евро с учётом бонусов.

По словам Деку, изначально «Барселона» считала, что трансфер Родри осуществить невозможно.

«Сначала Родри не входил в наши планы, поскольку мы думали, что заполучить его невозможно. Когда появилась такая возможность, мы ею воспользовались».

Спортивный директор подчеркнул, что каждый трансфер должен заранее тщательно обсуждаться и иметь конкретную цель для команды.

«Мы брали его не для того, чтобы забрать у «Реала»»

После сообщений о том, что «Реал» также боролся за Родри, этот трансфер воспринимался как очередной виток соперничества между двумя испанскими грандами.

Однако Деку заявил, что не согласен с таким мнением.

«Мы не подписывали его просто для того, чтобы забрать у «Реала». Так думать было бы ошибкой».

По его словам, главное преимущество Родри заключается в том, что он является одним из сильнейших полузащитников мирового футбола.

Чего «Барселона» ждёт от Родри?

Деку выразил уверенность, что Родри сможет внести большой вклад в игру команды.

Вопрос

Позиция «Барселоны»

Причина трансфера

Усиление команды

Изначальный план

Родри изначально не входил в основные планы

После появления возможности

Трансфер был осуществлён

Интерес «Реала»

Не основная причина

Ожидания

Большой вклад Родри в команду

Деку также отметил, что клуб воспользовался новой возможностью, как и в случаях с трансферами Гордона, Адееми, Биссума и Канселу.

Теперь от Родри многого ждут

Трансфер стоимостью 76,5 миллиона евро стал одним из важнейших решений «Барселоны» перед началом нового сезона. Теперь главный вопрос — сможет ли Родри оправдать потраченные каталонцами средства своей игрой на поле?

Позиция Деку ясна: этот трансфер состоялся не ради соперничества с «Реалом», а для дальнейшего усиления «Барселоны».

Как вы считаете, стоит ли Родри 76,5 миллиона евро для «Барселоны»? Оставляйте мнение в комментариях и делитесь материалом с футбольными болельщиками в Telegram и других социальных сетях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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