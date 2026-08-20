Сможет ли звёздочка «Ливерпуля» Рио Нгумоа заменить Мохамеда Салаха?

·21·Спорт
Сможет ли звёздочка «Ливерпуля» Рио Нгумоа заменить Мохамеда Салаха?

Юный талант «Ливерпуля» Рио Нгумоа считается одним из главных кандидатов на замену легендарному нападающему Мохамеду Салаху, покинувшему команду. Однако бывший форвард мерсисайдцев Эмиль Хески отметил, что подростку необходимо внести некоторые изменения в свой стиль игры, чтобы достичь больших высот. Об этом сообщает Goal.com.

17-летний талант, пришедший из академии «Челси», привлёк внимание общественности яркой игрой в сезоне-2025/26. Он успел забить свои первые голы и вписать имя в историю клуба, а теперь вызывает большой интерес на трансферном рынке. В частности, сообщалось, что за его действиями следит и «Бавария».

Как сообщает Goal.com, представители «Баварии» на фоне слухов о возможном трансфере Майкла Олисе рассматривали возможность подписания юного футболиста. Тем не менее переход в чемпионат Германии пока не состоялся, а «Ливерпуль» готов предоставить молодому игроку более важную роль в своих планах.

Наследие Мохамеда Салаха и новые возможности

Трёхкратный обладатель награды ПФА «Игрок года» Мохамед Салах забил 257 голов и завоевал девять трофеев в составе «Ливерпуля», после чего покинул команду. Мерсисайдцы не стали тратить большие деньги на приобретение звёздного футболиста ему на замену, что открыло Рио Нгумоа возможность проявить себя.

Футболист вышел на правом фланге в товарищеском матче сборной Англии против Новой Зеландии и произвёл хорошее впечатление. Однако его основная позиция — левый фланг атаки.

Бывший нападающий Эмиль Хески в интервью Goal.com для букмекерской компании БетВригхт рассказал о перспективах молодого футболиста: «У него отличный дриблинг, который помогает притягивать к себе соперников и создавать свободные зоны на других участках поля. Это очень перспективный игрок на будущее. Единственное — мы не должны ждать от Рио такой же результативности, какую демонстрировал Мо».

Главный следующий шаг

По мнению Эмиля Хески, юному футболисту необходимо изменить свой образ мышления, чтобы адаптироваться к игре на правом фланге. Только тогда он станет ещё более опасным оружием для соперников.

Ещё одна легенда «Ливерпуля», Джон Барнс, также высказался о будущем Нгумоа и отметил, что способность доставлять защитникам проблемы не вызывает сомнений. По словам Барнса, следующим важным шагом для футболиста должны стать регулярные выходы в основном составе.

Рио НгумоаЛиверпульМохамед СалахЭмиль ХескиАПЛ
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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