Барселона отказалась от трансфера Хулиана Альвареса

Барселона прекратила попытки подписать нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. После того как мадридский клуб отклонил предложение каталонцев на 100 миллионов евро, было принято решение до закрытия трансферного окна искать других кандидатов. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, несмотря на открытое желание аргентинского футболиста сменить клуб, руководство «Лос Рохибланкос» осталось непреклонным. После того как солидное летнее предложение не принесло результата, спортивному директору «Барселоны» Деку пришлось изучать другие варианты.

Проблема замены Роберта Левандовски

Главный тренер клуба Ханси Флик продолжает искать центрального нападающего для усиления состава. Однако основной проблемой для руководства остается необходимость достойно восполнить потерю опытных футболистов, покинувших линию атаки.

По мнению Деку, команда сможет компенсировать отсутствие Феррана Торреса за счет совершенных трансферов, однако найти достойного преемника Роберту Левандовски будет крайне сложно. Специалист признал, что в этом вопросе существуют серьезные трудности.

В интервью в среду Ханси Флик отметил, что до закрытия трансферного окна возможны изменения. Если новый нападающий не перейдет в клуб, «Барселоне» придется рассчитывать на внутренние резервы и тактические перестроения.

Внутренние ресурсы и тактические планы

Некоторые представители руководства клуба считают, что в случае неудачи на трансферном рынке нынешний состав также способен исправить ситуацию. Главный тренер может использовать следующих футболистов на позиции центрального нападающего:

крайние игроки Рафинья и Ламин Ямаль

Карим Адейеми и Энтони Гордон

Фермин Лопес и Дани Ольмо (на позиции ложной девятки)

Хотя «Барселона» полностью не исключает возможности вернуться к кандидатуре Хулиана Альвареса в будущем, в нынешней ситуации руководство клуба работает над принятием окончательного решения в оставшееся время трансферного окна.