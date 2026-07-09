Мейсон Гринвуд, выступающий за «Олимпик Марсель», один из самых влиятельных клубов Франции после «Пари Сен-Жермен», находится на пороге нового поворота в своей карьере. Несмотря на то, что нападающий присоединился к предсезонным тренировкам, переговоры о его будущем вступили в решающую фазу. Два крупных европейских клуба — испанский «Атлетико Мадрид» и турецкий «Фенербахче» — начали серьезную борьбу за футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Л'Экуипе, «Атлетико Мадрид» выразил готовность полностью выполнить финансовые требования «Марселя». Испанцы предложили 45 миллионов евро гарантированных выплат плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако сделка застопорилась из-за сложных внутренних пунктов, связанных с агентскими комиссиями и зарплатой игрока. Руководство «Марселя» стремится максимизировать чистую прибыль, которая поступит в казну клуба после вычета всех расходов.

Почему турецкий вариант предпочтительнее?

Хотя общая сумма, предложенная «Атлетико Мадрид», кажется выше, на данный момент турецкий «Фенербахче» лидирует в этой гонке. Стамбульский клуб предложил 40 миллионов евро и бонусы, но в их предложении не предусмотрены агентские выплаты. Представители Мейсона Гринвуда согласились отказаться от доли от суммы трансфера в обмен на долгосрочный четырехлетний контракт. Это считается более выгодным с финансовой точки зрения для «Марселя».

Руководство «Фенербахче» объявило 24-летнего английского нападающего своей главной целью в летнее трансферное окно. Клуб установил тесный контакт с юристом футболиста Мартином Бадвортом, который играет важную роль в убеждении Гринвуда переехать в Стамбул. Хотя изначально престиж «Атлетико Мадрид» привлекал игрока, сейчас ситуация меняется в пользу турецкой стороны.

Как сообщает Goal.com, все стороны планируют принять окончательное решение по этому трансферу в ближайшие 24-48 часов. По информации с тренировочной базы «Марселя», переговоры идут интенсивно, и ожидается, что до четверга станет известно название новой команды Мейсона Гринвуда.

В Стамбуле же волнение болельщиков достигло пика. Недавнее объявление о новом игроке баскетбольной команды «Фенербахче» было ошибочно истолковано в социальных сетях как трансфер Мейсона Гринвуда, что вызвало ажиотаж. Если руководство клуба не сможет осуществить этот трансфер, оно рискует столкнуться с резким недовольством фанатов, возлагающих большие надежды. Пока все показатели указывают на высокую вероятность перехода футболиста в турецкую Суперлигу.