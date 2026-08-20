Победа Атлетико в Ла Лиге и изменения Симеоне

·14·Спорт
Победа Атлетико в Ла Лиге и изменения Симеоне

Мадридский Атлетико успешно начал новый сезон чемпионата Испании, обыграв на своем поле Малагу со счетом 2:0. Как сообщает Goal.com, хотя первый тайм выдался для хозяев непростым, действия вышедших после перерыва игроков со скамейки запасных решили исход матча. Об этом Goal.com сообщает .

Встреча на стадионе «Метрополитано» показала, что мадридскому клубу не хватало Хулиана Альвареса в линии атаки. В первые 45 минут хозяева не смогли создать остроту у чужих ворот и при четырех попытках набрали всего 0,10 ожидаемых голов (ксГ).

Решающие действия игроков, вышедших на замену

Главный тренер Диего Симеоне, сделав неофициальные выводы из вялой игры команды, уже на 57-й минуте провел сразу три замены. Специалист выпустил на поле Ли Кан Ина, Алекса Баэну и Джулиано Симеоне, изменив тактический рисунок.

Эти изменения сразу же принесли результат. Дебютировавший Ли Кан Ин великолепным ударом из-за пределов штрафной открыл счет. Вскоре Алекс Баэна красивым голом со штрафного укрепил преимущество и установил окончательный результат.

Послематчевые высказывания Диего Симеоне

На послематчевой пресс-конференции аргентинский тренер остановился на трудностях первого тайма и особо отметил, что вышедшие со скамейки игроки резко изменили ход встречи. Симеоне подчеркнул, что команда проявила необходимое качество в сложной ситуации.

&куот;Мы стараемся начинать матч с ребятами, которые находятся в лучшей физической форме&куот;, — заявил Симеоне журналистам. &куот;В первом тайме мы только бегали и не создавали голевых моментов. Во втором тайме замены привнесли в игру необходимое качество. Все ребята дали тот импульс, которого мы ждали&куот;.

Ли Кан Ин, дебютировавший в этом матче, стал третьим самым молодым футболистом Атлетико в КсКсИ веке, забившим гол в Ла Лиге. 25-летний полузащитник отметил, что команде пока не хватает игрового ритма, однако благодаря усердной работе она будет прогрессировать как индивидуально, так и коллективно.

Эта победа дала мадридской команде важное психологическое преимущество перед новым, требовательным сезоном. Теперь Атлетико примет Вильярреал в следующем туре на своем поле. Матч состоится в воскресенье, 23 августа.

Атлетико МадридДиего СимеонеЛа ЛигаЛи Кан ИнФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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