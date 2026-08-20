Часть акций «Интера» может быть продана

По данным одного из ведущих итальянских изданий — Корриере делла Сера, американский фонд «Оактри» всерьёз рассматривает возможность продажи миноритарной доли акций «Интера», миланского клуба. В течение текущего летнего перерыва поступил ряд предложений от различных сторон, желающих войти в состав инвесторов. Об этом Goal.com сообщает .

По информации издания, среди заинтересованных в покупке акций «нерадзурри» есть крупные инвестиционные фонды, а также местные и зарубежные семейные офисы, управляющие капиталом ведущих бизнес-династий мира. Руководство «Оактри» в настоящее время внимательно изучает все поступившие предложения, а в ближайшие недели, как ожидается, активизирует переговоры с потенциальными покупателями.

Стоимость клуба и финансовые успехи

Благодаря эффективной работе, проведённой под управлением «Оактри» в течение последних двух лет, клуб вновь стал прибыльной организацией. Кроме того, за этот период команда получила официальное разрешение на начало строительства нового стадиона, который будет принадлежать клубу. Продажа миноритарной доли позволит американскому фонду финансово оценить результаты проделанной работы.

Появление нового акционера позволит в будущем установить своеобразную «резервную цену» для продажи всех оставшихся акций клуба. Иными словами, оценка команды в рамках текущей сделки станет минимальной отправной точкой для последующей полной продажи.

Рыночная стоимость и дальнейшие планы

По оценке Форбес, общая стоимость «Интера» вместе с долгами составляет около 1,5 миллиарда евро. Аналитическое агентство Футбалл Бенчмарк оценило этот показатель несколько выше — примерно в 2,1 миллиарда евро. Предполагается, что фонд «Оактри» будет исходить из суммы, находящейся между этими двумя оценками.

Однако итоговая сумма может измениться в зависимости от количества инвесторов, их типа и вида продаваемой доли. На окончательное соглашение также повлияет объём управленческих полномочий, который будет предоставлен новому партнёру. «Оактри» продолжает детально изучать все предложения, чтобы в будущем корректно сформировать общую стоимость команды.