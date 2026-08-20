Джон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времён
После того как Ислам Махачев добился очередного исторического результата, всё больше людей стали называть его величайшим бойцом в истории UFC. Однако Джон Джонс резко отреагировал на это мнение и подчеркнул, что российскому бойцу ещё предстоит доказать, что он достоин статуса ГОАТ.
Главный спор разворачивается вокруг одного вопроса: действительно ли Махачев превзошёл Джона Джонса?
Джонс: «Как это вообще может быть логично?»
Джон Джонс опубликовал в социальной сети список спортсменов, одержавших наибольшее количество побед в титульных боях UFC.
«Я зашёл в социальные сети и услышал, что появился новый величайший боец? Я удивлён. Объясните мне, как это вообще может быть логично».
По мнению Джонса, какими бы впечатляющими ни были нынешние результаты Махачева, называть его абсолютным величайшим бойцом в истории пока ещё рано.
Цифры на стороне Джонса
В приведённом списке по количеству побед в титульных боях UFC Джон Джонс занимает первое место.
Место
Боец
Победы в титульных боях
1
Джон Джонс
16
2–11
Волкановски, Алдо и другие
Больше, чем у Махачева
12
7
До Махачева в списке расположились такие легенды UFC, как Алекс Волкановски, Жозе Алдо, Исраэль Адесанья, Рэнди Кутюр, Мэтт Хьюз, Андерсон Силва, Валентина Шевченко, Аманда Нунес, Деметриус Джонсон и Жорж Сен-Пьер.
Махачев тем временем продолжает писать историю
В то же время последние результаты Ислама Махачева показывают, что он становится всё более серьёзным претендентом в споре за звание ГОАТ.
После установления рекорда по количеству защит чемпионского пояса в лёгком весе он затем одержал победу и в титульном поединке в полусреднем весе. В последнем бою он победил Йена Мачадо Гарри единогласным решением судей.
Эта победа позволила Махачеву установить новый рекорд по самой длинной победной серии в истории UFC.
Таким образом, нынешние достижения Махачева уже вывели его в число величайших бойцов в истории. Однако, по мнению Джона Джонса, этого пока недостаточно, чтобы подняться на вершину списка.
Спор о ГОАТ вновь обострится
16 побед Джона Джонса в титульных боях и его многолетнее превосходство остаются его главными аргументами. Махачев же продолжает карьеру и в будущем имеет возможность приблизиться к этим показателям.
Теперь среди поклонников UFC вновь разгорится самый интересный спор: можно ли уже сейчас называть Махачева величайшим бойцом в истории или Джон Джонс по-прежнему остаётся главным обладателем этого статуса?
Как вы считаете, кто является величайшим бойцом в истории UFC — Джон Джонс или Ислам Махачев? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй с поклонниками ММА в Telegram и других социальных сетях.
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