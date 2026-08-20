Джон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времён

После того как Ислам Махачев добился очередного исторического результата, всё больше людей стали называть его величайшим бойцом в истории UFC. Однако Джон Джонс резко отреагировал на это мнение и подчеркнул, что российскому бойцу ещё предстоит доказать, что он достоин статуса ГОАТ.

Главный спор разворачивается вокруг одного вопроса: действительно ли Махачев превзошёл Джона Джонса?

Джонс: «Как это вообще может быть логично?»

Джон Джонс опубликовал в социальной сети список спортсменов, одержавших наибольшее количество побед в титульных боях UFC.

«Я зашёл в социальные сети и услышал, что появился новый величайший боец? Я удивлён. Объясните мне, как это вообще может быть логично».

По мнению Джонса, какими бы впечатляющими ни были нынешние результаты Махачева, называть его абсолютным величайшим бойцом в истории пока ещё рано.

Цифры на стороне Джонса

В приведённом списке по количеству побед в титульных боях UFC Джон Джонс занимает первое место.

Место Боец Победы в титульных боях 1 Джон Джонс 16 2–11 Волкановски, Алдо и другие Больше, чем у Махачева 12 Ислам Махачев 7

До Махачева в списке расположились такие легенды UFC, как Алекс Волкановски, Жозе Алдо, Исраэль Адесанья, Рэнди Кутюр, Мэтт Хьюз, Андерсон Силва, Валентина Шевченко, Аманда Нунес, Деметриус Джонсон и Жорж Сен-Пьер.

Махачев тем временем продолжает писать историю

В то же время последние результаты Ислама Махачева показывают, что он становится всё более серьёзным претендентом в споре за звание ГОАТ.

После установления рекорда по количеству защит чемпионского пояса в лёгком весе он затем одержал победу и в титульном поединке в полусреднем весе. В последнем бою он победил Йена Мачадо Гарри единогласным решением судей.

Эта победа позволила Махачеву установить новый рекорд по самой длинной победной серии в истории UFC.

Таким образом, нынешние достижения Махачева уже вывели его в число величайших бойцов в истории. Однако, по мнению Джона Джонса, этого пока недостаточно, чтобы подняться на вершину списка.

Спор о ГОАТ вновь обострится

16 побед Джона Джонса в титульных боях и его многолетнее превосходство остаются его главными аргументами. Махачев же продолжает карьеру и в будущем имеет возможность приблизиться к этим показателям.

Теперь среди поклонников UFC вновь разгорится самый интересный спор: можно ли уже сейчас называть Махачева величайшим бойцом в истории или Джон Джонс по-прежнему остаётся главным обладателем этого статуса?

Как вы считаете, кто является величайшим бойцом в истории UFC — Джон Джонс или Ислам Махачев? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй с поклонниками ММА в Telegram и других социальных сетях.