Джон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времён

·34·Спорт
Джон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времён

После того как Ислам Махачев добился очередного исторического результата, всё больше людей стали называть его величайшим бойцом в истории UFC. Однако Джон Джонс резко отреагировал на это мнение и подчеркнул, что российскому бойцу ещё предстоит доказать, что он достоин статуса ГОАТ.

Главный спор разворачивается вокруг одного вопроса: действительно ли Махачев превзошёл Джона Джонса?

Джонс: «Как это вообще может быть логично?»

Джон Джонс опубликовал в социальной сети список спортсменов, одержавших наибольшее количество побед в титульных боях UFC.

«Я зашёл в социальные сети и услышал, что появился новый величайший боец? Я удивлён. Объясните мне, как это вообще может быть логично».

По мнению Джонса, какими бы впечатляющими ни были нынешние результаты Махачева, называть его абсолютным величайшим бойцом в истории пока ещё рано.

Цифры на стороне Джонса

В приведённом списке по количеству побед в титульных боях UFC Джон Джонс занимает первое место.

Место

Боец

Победы в титульных боях

1

Джон Джонс

16

2–11

Волкановски, Алдо и другие

Больше, чем у Махачева

12

Ислам Махачев

7

Джон Джонс выступил против того, чтобы называть Ислама Махачева величайшим бойцом всех времён

До Махачева в списке расположились такие легенды UFC, как Алекс Волкановски, Жозе Алдо, Исраэль Адесанья, Рэнди Кутюр, Мэтт Хьюз, Андерсон Силва, Валентина Шевченко, Аманда Нунес, Деметриус Джонсон и Жорж Сен-Пьер.

Махачев тем временем продолжает писать историю

В то же время последние результаты Ислама Махачева показывают, что он становится всё более серьёзным претендентом в споре за звание ГОАТ.

После установления рекорда по количеству защит чемпионского пояса в лёгком весе он затем одержал победу и в титульном поединке в полусреднем весе. В последнем бою он победил Йена Мачадо Гарри единогласным решением судей.

Эта победа позволила Махачеву установить новый рекорд по самой длинной победной серии в истории UFC.

Таким образом, нынешние достижения Махачева уже вывели его в число величайших бойцов в истории. Однако, по мнению Джона Джонса, этого пока недостаточно, чтобы подняться на вершину списка.

Спор о ГОАТ вновь обострится

16 побед Джона Джонса в титульных боях и его многолетнее превосходство остаются его главными аргументами. Махачев же продолжает карьеру и в будущем имеет возможность приблизиться к этим показателям.

Теперь среди поклонников UFC вновь разгорится самый интересный спор: можно ли уже сейчас называть Махачева величайшим бойцом в истории или Джон Джонс по-прежнему остаётся главным обладателем этого статуса?

Как вы считаете, кто является величайшим бойцом в истории UFC — Джон Джонс или Ислам Махачев? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй с поклонниками ММА в Telegram и других социальных сетях.

Джон ДжонсИслам МахачевUFCАлександр ВолкановскиИан Мачадо Гарри
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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