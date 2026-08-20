Дастин Поре проанализировал сложную победу Максачев над Герри

·6·Спорт
Дастин Поре проанализировал сложную победу Максачев над Герри

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Поре поделился своим мнением о пятираундовом чемпионском противостоянии между Ислам Максачев и Иен Мачадо Герри. После завершившегося победой Максачев единогласным решением судей поединка Поре откровенно рассказал о динамике борьбы в октагоне и психологическом состоянии соперников.

«Воображаемое чудовище и реальность в октагоне»: выводы Поре

Ранее встречавшийся с Максачев Дастин Поре отдельно отметил защиту Иен Герри от действий чемпиона и остановился на психологии бойцов:

"Я ожидал, что бой будет развиваться именно так. Я даже предполагал, что Ислам победит удушающим приёмом, но думал, что в первую очередь он утомит соперника и будет постепенно наращивать своё преимущество. Иен Герри очень хорошо защищался от тейкдаунов и довольно грамотно действовал во многих эпизодах в клинче.

Потому что иногда в собственном воображении вы превозносите человека слишком высоко. А потом встречаетесь с ним лицом к лицу в октагоне, пожимаете ему руку и понимаете, что он тоже обычный человек. Он не то ужасное чудовище, каким кажется в вашем воображении", — сказал Дастин Поре.

Противостояние Максачев – Герри: основные детали и анализ

Показатель

Результаты боя и оценка эксперта

Статус боя

Чемпионский бой UFC (5 полных раундов)

Итоговый результат

Победа Ислам Максачев (единогласное решение судей)

Действия Иен Герри

Защита в партере и высокий уровень выносливости в клинче

Прогноз Поре

Ожидалось, что Максачев измотает соперника и досрочно победит удушающим приёмом

Главный психологический фактор

Не превозносить соперника и осознавать, что он тоже человек

Чемпионское испытание Максачев и ситуация в дивизионе

По словам Дастин Поре, бой продолжался все пять раундов и оказался непростым для чемпиона, поскольку Герри Максачев действовал без страха перед его давлением. Несмотря на это, боец из Дагестана смог реализовать свою тактику и достойно защитить пояс.

Как вы считаете, может ли сопротивление Иен Герри на протяжении 5 раундов стать руководством для следующих соперников Максачев или чемпион способен находить новый стиль для каждого оппонента?

Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и сразу делитесь этим важным экспертным выводом с поклонниками ММА!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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