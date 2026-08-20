Астон Вилла хочет подписать Фикайо Томори
Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери начал перестройку обороны команды. Сообщается, что один из основных центральных защитников клуба Эзри Конса, как ожидается, продолжит карьеру в лондонском «Арсенале». В связи с этим бирмингемский клуб выбрал защитника итальянского «Милана» Фикайо Томори в качестве главного кандидата на замену Консе. Об этом Goal.com сообщает .
По данным Goal.com, «Арсенал» готов заплатить более 50 миллионов евро за игрока сборной Англии. Лондонцы рассчитывают восполнить пробел, возникший из-за длительных травм Вильяма Салибы и Юрриена Тимбера. В свою очередь, «Астон Вилла» также принимает оперативные меры, чтобы избежать потерь в обороне.
«Милан» готов к переменамПо информации итальянской Gazzetta делло Sport, сам Фикайо Томори не против переезда на «Вилла Парк» и предпочитает этот вариант другим предложениям. В настоящее время между сторонами уже начались предварительные переговоры, а ближайшие дни, как ожидается, могут сыграть решающую роль в судьбе трансфера.
В «Милане» тем временем продолжается период масштабных изменений после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера. Итальянский гранд, занявший пятое место в Серии А в прошлом сезоне и оставшийся без Лиги чемпионов, приступил к обновлению состава. Сообщается, что Фикайо Томори и полузащитник Юссуф Фофана, не входящие в планы португальского специалиста, могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Опыт Томори в АПЛ«Милан» может запросить за английского футболиста около 10–15 миллионов евро. Итальянский клуб намерен направить вырученные средства на приобретение другого центрального защитника. Напомним, ранее Томори также выступал за «Челси», а в свое время играл на правах аренды за «Брайтон», «Халл Сити» и «Дерби Каунти».
За время выступлений в Италии Томори выиграл чемпионат Серии А в сезоне-2021/22 и Суперкубок Италии в сезоне-2024/25. Этот победный опыт привлек внимание руководства «Астон Виллы», поскольку после успеха в Лиге Европы в прошлом сезоне команда серьезно готовится к выступлению в Лиге чемпионов в этом году.
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