Рейтинг ESPN: кто лучший центральный или опорный полузащитник в мире?
ESPN опубликовал очередной рейтинг среди центральных и опорных полузащитников. В список вошли крупнейшие звёзды европейского футбола, однако особого внимания заслуживает имя игрока, занявшего первое место.
Главная интрига заключается в следующем: кого ESPN оценил выше всех — Витинью, Деклана Райса или Родри?
Витинья на первом месте: ESPN назвал 10 сильнейших полузащитников
В рейтинге ESPN ФК 100 за 2026 год первое место среди центральных и опорных полузащитников занял игрок «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья. Рейтинг составлен с учётом игры футболистов и их общего влияния на протяжении прошлого сезона.
Топ-10 по версии ESPN
Место
Футболист
Клуб
1
Витинья
«ПСЖ»
2
«Арсенал»
3
Родри
«Барселона»
4
Жоау Невеш
«ПСЖ»
5
Педри
«Барселона»
6
Федерико Вальверде
«Реал»
7
Йозуа Киммих
«Бавария»
8
Энцо Фернандес
«Челси»
9
Мойсес Кайседо
«Челси»
10
Фабиан Руис
«ПСЖ»
«ПСЖ» и «Барселона» лидируют в полузащите
В список вошли три игрока «ПСЖ» — Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис. Родри и Педри из «Барселоны», а также Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо из «Челси» вошли в топ-10.
В оценке ESPN одним из ключевых факторов была не только краткосрочная форма футболиста, но и его стабильная игра на протяжении всего сезона.
Теперь главный вопрос — действительно ли Витинья первый номер?
Витинья занял первое место, а Деклан Райс и Родри были названы его ближайшими преследователями. В то же время пятое место Педри и шестая позиция Вальверде могут вызвать жаркие споры среди болельщиков.
Как вы считаете, действительно ли Витинья — лучший центральный или опорный полузащитник в мире? Или первое место должно принадлежать Райсу, Родри или Педри? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй в Telegram и других социальных сетях.
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