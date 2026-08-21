Рейтинг ESPN: кто лучший центральный или опорный полузащитник в мире?

ESPN опубликовал очередной рейтинг среди центральных и опорных полузащитников. В список вошли крупнейшие звёзды европейского футбола, однако особого внимания заслуживает имя игрока, занявшего первое место.

Главная интрига заключается в следующем: кого ESPN оценил выше всех — Витинью, Деклана Райса или Родри?

Витинья на первом месте: ESPN назвал 10 сильнейших полузащитников

В рейтинге ESPN ФК 100 за 2026 год первое место среди центральных и опорных полузащитников занял игрок «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья. Рейтинг составлен с учётом игры футболистов и их общего влияния на протяжении прошлого сезона.

Топ-10 по версии ESPN

Место Футболист Клуб 1 Витинья «ПСЖ» 2 Деклан Райс «Арсенал» 3 Родри «Барселона» 4 Жоау Невеш «ПСЖ» 5 Педри «Барселона» 6 Федерико Вальверде «Реал» 7 Йозуа Киммих «Бавария» 8 Энцо Фернандес «Челси» 9 Мойсес Кайседо «Челси» 10 Фабиан Руис «ПСЖ»

«ПСЖ» и «Барселона» лидируют в полузащите

В список вошли три игрока «ПСЖ» — Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис. Родри и Педри из «Барселоны», а также Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо из «Челси» вошли в топ-10.

В оценке ESPN одним из ключевых факторов была не только краткосрочная форма футболиста, но и его стабильная игра на протяжении всего сезона.

Теперь главный вопрос — действительно ли Витинья первый номер?

Витинья занял первое место, а Деклан Райс и Родри были названы его ближайшими преследователями. В то же время пятое место Педри и шестая позиция Вальверде могут вызвать жаркие споры среди болельщиков.

Как вы считаете, действительно ли Витинья — лучший центральный или опорный полузащитник в мире? Или первое место должно принадлежать Райсу, Родри или Педри? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй в Telegram и других социальных сетях.