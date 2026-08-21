Рейтинг ESPN: кто лучший центральный или опорный полузащитник в мире?

·22·Спорт
Рейтинг ESPN: кто лучший центральный или опорный полузащитник в мире?

ESPN опубликовал очередной рейтинг среди центральных и опорных полузащитников. В список вошли крупнейшие звёзды европейского футбола, однако особого внимания заслуживает имя игрока, занявшего первое место.

Главная интрига заключается в следующем: кого ESPN оценил выше всех — Витинью, Деклана Райса или Родри?

Витинья на первом месте: ESPN назвал 10 сильнейших полузащитников

В рейтинге ESPN ФК 100 за 2026 год первое место среди центральных и опорных полузащитников занял игрок «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья. Рейтинг составлен с учётом игры футболистов и их общего влияния на протяжении прошлого сезона.

Топ-10 по версии ESPN

Место

Футболист

Клуб

1

Витинья

«ПСЖ»

2

Деклан Райс

«Арсенал»

3

Родри

«Барселона»

4

Жоау Невеш

«ПСЖ»

5

Педри

«Барселона»

6

Федерико Вальверде

«Реал»

7

Йозуа Киммих

«Бавария»

8

Энцо Фернандес

«Челси»

9

Мойсес Кайседо

«Челси»

10

Фабиан Руис

«ПСЖ»

«ПСЖ» и «Барселона» лидируют в полузащите

В список вошли три игрока «ПСЖ» — Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис. Родри и Педри из «Барселоны», а также Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо из «Челси» вошли в топ-10.

В оценке ESPN одним из ключевых факторов была не только краткосрочная форма футболиста, но и его стабильная игра на протяжении всего сезона.

Теперь главный вопрос — действительно ли Витинья первый номер?

Витинья занял первое место, а Деклан Райс и Родри были названы его ближайшими преследователями. В то же время пятое место Педри и шестая позиция Вальверде могут вызвать жаркие споры среди болельщиков.

Как вы считаете, действительно ли Витинья — лучший центральный или опорный полузащитник в мире? Или первое место должно принадлежать Райсу, Родри или Педри? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй в Telegram и других социальных сетях.

ВитиньяДеклан РайсРодриПСЖБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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