Почему разъяснения арбитров Ла Лиги не работают на «Сантьяго Бернабеу»

·11·Спорт
Почему разъяснения арбитров Ла Лиги не работают на «Сантьяго Бернабеу»

В новом сезоне испанской Ла Лиги введена практика объяснения решений арбитров по спорным эпизодам непосредственно в прямом эфире. Инициатива призвана обеспечить болельщикам больше прозрачности и ясности в отношении дискуссионных моментов во время матчей. Однако домашний стадион «Реал Мадрида» «Сантьяго Бернабеу» остается единственной ареной, на которую это правило не распространяется. Об этом Goal.com сообщает .

Согласно информации Goal.com, это ограничение не связано с квалификацией арбитров или санкциями со стороны Технического комитета арбитров Испании (КТА). Основная причина заключается в жестком внутреннем регламенте и технических правилах клуба, ограничивающих время трансляций внутри стадиона. Комитет арбитров подчеркнул, что условия должны быть одинаковыми для всех клубов, и сообщил: арбитры будут выходить в эфир только на аренах, где созданы необходимые технические возможности.

Причины технических ограничений и разногласий

По информации спортивного издания, жесткие ограничения и проблемы, связанные со временем трансляций на стадионе, возникли на фоне существующих разногласий между руководством «Реал Мадрида» и организаторами Ла Лиги. «Королевский клуб» уже долгое время занимает жесткую позицию в отношениях с футбольными властями страны по вопросам внутренних коммерческих и медиарегламентов. Поэтому инициатива по повышению прозрачности судейства, тестируемая на всех остальных стадионах, не может быть реализована именно на «Сантьяго Бернабеу».

Технический комитет арбитров заявил, что это правило одинаково для всех и что арбитры готовы сразу начать давать объяснения в эфире, если клуб предоставит необходимые условия. Однако тот факт, что стороны пока не достигли соглашения по этому вопросу, привлекает внимание болельщиков и специалистов.

Предсезонная подготовка и матчи в центре внимания

«Реал Мадрид» начнет новый сезон Ла Лиги выездным матчем против «Эспаньола» и лишь после этого вернется домой. Матчи команды на своем стадионе без комментариев арбитров наверняка станут поводом для еще более активных обсуждений и резкой критики при каждом спорном эпизоде.

Мадридский клуб намерен набрать максимум очков уже в первых трех турах сезона и добиться стабильности в чемпионской гонке. Тем не менее это исключение на «Сантьяго Бернабеу», вероятно, останется в центре внимания на протяжении сезона как еще одно проявление существующих разногласий в испанском футболе.

Ла ЛигаРеал МадридСантьяго БернабеуАрбитрыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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