Астон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри Консы

·11·Спорт
Астон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри Консы

Английский клуб «Астон Вилла» вступил в борьбу за защитника лондонского «Челси» Тосина Адарабьойо, стремясь кардинально обновить линию обороны. По данным Sky Sports, этот трансфер особенно актуален на фоне ожидаемого перехода одного из основных защитников команды Эзри Консы в «Арсенал». Об этом Goal.com сообщает .

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери пытается успеть перестроить состав после серьезных потерь в летнее трансферное окно. Самой ощутимой среди уходящих игроков станет потеря защитника сборной Англии Эзри Консы, который, как сообщается, подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом» под руководством Микеля Артеты.

Изменения в обороне и ситуация с Тосином

28-летний центральный защитник Тосин Адарабьойо переживает непростой период на «Стэмфорд Бридж» с момента перехода из «Фулхэма» на правах свободного агента в 2024 году. Несмотря на то что он является воспитанником академии «Манчестер Сити», ему не удалось закрепиться в основном составе под руководством сменявших друг друга тренеров лондонского клуба. Даже передача его игрового номера новому футболисту и переход на номер 38 свидетельствуют о неопределенности его будущего в команде.

Как стало известно, Тосин также не попал в заявку «Челси» на последний товарищеский матч против «Реал Сосьедада». Несмотря на интерес со стороны французского «Марселья», испанской «Севильи» и португальской «Бенфики», которую возглавляет его бывший тренер Марку Силва, возможность остаться в английской Премьер-лиге может стать для футболиста решающим фактором.

Планы «Арсенала» и альтернативные варианты

Для «Арсенала» переход Эзри Консы стал большим усилением команды Микеля Артеты. Стремясь укрепить оборону после травм Вильяма Салибы и Юрриена Тимбера, Артета планирует воспользоваться услугами универсального футболиста. Переход Консы, проведшего 286 матчей в составе «Астон Виллы», в стан действующего чемпиона стал важным шагом в его карьере.

По информации Goal.com, руководство «Астон Виллы» не ограничивается кандидатурой Тосина. Для укрепления обороны клуб также рассматривает в качестве альтернативы звезду итальянского «Милана» Фикайо Томори. Сообщается, что защитник сборной Англии среди других претендентов предпочитает именно вариант с «Астон Виллой», а между сторонами уже начались предварительные переговоры.

Астон ВиллаЧелсиАрсеналТосин АдарабьойоЭзри Конса
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью объяснил, почему не хочет приглашать Ламина Ямаля в Реал МадридЖозе Моуринью объяснил, почему не хочет приглашать Ламина Ямаля в Реал МадридСегодня, 14:53Мартин Кеоун оценил место Макса Доумана в основном составе «Арсенала»Мартин Кеоун оценил место Макса Доумана в основном составе «Арсенала»Сегодня, 14:37«Ювентус» готовится к серьезным изменениям на вратарской линии«Ювентус» готовится к серьезным изменениям на вратарской линииСегодня, 14:17Жозе Моуринью сделал жёсткое предупреждение игрокам РеалаЖозе Моуринью сделал жёсткое предупреждение игрокам РеалаСегодня, 13:58Тоттенхэм начал переговоры о трансфере Омара МармушаТоттенхэм начал переговоры о трансфере Омара МармушаСегодня, 13:54Лаутаро Мартинес и «Барселона»: есть ли соглашение?Лаутаро Мартинес и «Барселона»: есть ли соглашение?Сегодня, 13:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)
«Реал» представил новую выездную форму: цвет стал неожиданностью (фото)