Астон Вилла нацелилась на Тосина Адарабьойо вместо Эзри Консы

Английский клуб «Астон Вилла» вступил в борьбу за защитника лондонского «Челси» Тосина Адарабьойо, стремясь кардинально обновить линию обороны. По данным Sky Sports, этот трансфер особенно актуален на фоне ожидаемого перехода одного из основных защитников команды Эзри Консы в «Арсенал». Об этом Goal.com сообщает .

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери пытается успеть перестроить состав после серьезных потерь в летнее трансферное окно. Самой ощутимой среди уходящих игроков станет потеря защитника сборной Англии Эзри Консы, который, как сообщается, подпишет четырехлетний контракт с «Арсеналом» под руководством Микеля Артеты.

Изменения в обороне и ситуация с Тосином

28-летний центральный защитник Тосин Адарабьойо переживает непростой период на «Стэмфорд Бридж» с момента перехода из «Фулхэма» на правах свободного агента в 2024 году. Несмотря на то что он является воспитанником академии «Манчестер Сити», ему не удалось закрепиться в основном составе под руководством сменявших друг друга тренеров лондонского клуба. Даже передача его игрового номера новому футболисту и переход на номер 38 свидетельствуют о неопределенности его будущего в команде.

Как стало известно, Тосин также не попал в заявку «Челси» на последний товарищеский матч против «Реал Сосьедада». Несмотря на интерес со стороны французского «Марселья», испанской «Севильи» и португальской «Бенфики», которую возглавляет его бывший тренер Марку Силва, возможность остаться в английской Премьер-лиге может стать для футболиста решающим фактором.

Планы «Арсенала» и альтернативные варианты

Для «Арсенала» переход Эзри Консы стал большим усилением команды Микеля Артеты. Стремясь укрепить оборону после травм Вильяма Салибы и Юрриена Тимбера, Артета планирует воспользоваться услугами универсального футболиста. Переход Консы, проведшего 286 матчей в составе «Астон Виллы», в стан действующего чемпиона стал важным шагом в его карьере.

По информации Goal.com, руководство «Астон Виллы» не ограничивается кандидатурой Тосина. Для укрепления обороны клуб также рассматривает в качестве альтернативы звезду итальянского «Милана» Фикайо Томори. Сообщается, что защитник сборной Англии среди других претендентов предпочитает именно вариант с «Астон Виллой», а между сторонами уже начались предварительные переговоры.