Неожиданные потери очков в 4-м туре АПЛ — ничьи на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж»

Четвертый тур Английской Премьер-лиги, считающейся самым бескомпромиссным национальным чемпионатом в мире, завершился настоящими сенсациями и неожиданными драмами. Один из главных претендентов на чемпионство, «Ливерпуль», не смог обыграть аутсайдера турнира «Фулхэм» на своем поле — легендарном стадионе «Энфилд», завершив матч безголевой ничьей 0:0. В Лондоне «Челси» под руководством нового главного тренера столкнулся с сопротивлением «Халл Сити»: сыграв в боевую ничью 2:2, лондонцы потеряли важные 2 очка. В других матчах тура «Астон Вилла» потерпела поражение на своем поле и оказалась в кризисе, а «Ипсвич» вырвал потрясающую победу 3:2 на выезде благодаря голу на 90-й минуте. Почему фавориты потеряли очки, почему оборона «Челси» не смогла остановить Беллуми и какие неожиданные перестановки произошли в турнирной таблице АПЛ?

Холодный душ на «Энфилде»: «Ливерпуль» — «Фулхэм» (0:0)

Мерсисайдцы столкнулись с неожиданной неудачей перед своими болельщиками:

90 минут без голов: Обладающий великолепным составом «Ливерпуль», несмотря на все старания на протяжении всей игры, не смог взломать железную оборону «Фулхэма» во главе с Берндом Лено;

Звездные замены не сработали: Хотя тренерский штаб выпустил на замену таких лидеров, как Алексис Мак Аллистер, Коди Гакпо и Джереми Фримпонг, это не помогло открыть счет;

6 очков и 6-е место: Набрав 6 очков после четырех туров, «красные» остались на 6-й строчке турнирной таблицы и начали отставать в чемпионской гонке;

Золотое очко «Фулхэма»: Лондонцы, считающиеся аутсайдерами и занимающие 18-е место, увезли с этого выезда очень ценное очко.

Триллер на «Стэмфорд Бридж»: «Челси» — «Халл Сити» (2:2)

В центральном матче, прошедшем в Лондоне, болельщики стали свидетелями настоящей голевой перестрелки:

Быстрый гол Роджерса: Уже на 7-й минуте встречи Морган Роджерс вывел «синих» вперед;

Дубль Беллуми за 6 минут: Нападающий «Халл Сити» Беллуми на 28-й и 34-й минутах дважды поразил ворота бывшего голкипера мерсисайдцев Роберта Санчеса/Мартинеса, выведя гостей вперед;

Спасительный гол Жоау Педру: Лишь на 66-й минуте точный удар Жоау Педру спас «Челси» от поражения на домашней арене — 2:2;

«Халл Сити» в тройке лидеров: Сенсационный «Халл Сити» с 8 очками поднялся на 3-ю строчку таблицы, а «Челси» с 7 очками занимает 4-е место.

«Астон Вилла» в кризисе, сенсация от «Ипсвича» на 90-й минуте!

На других стадионах тура также были зафиксированы крайне напряженные результаты:

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» (1:2): В матче, прошедшем в Бирмингеме, голы Делапа и Масиэля да Круза на 88-й минуте принесли победу гостям (ответного мяча Алиссона оказалось недостаточно). Подопечные Унаи Эмери после 4 туров с 1 очком опустились на 19-е место;

«Кристал Пэлас» — «Ипсвич» (2:3): Встреча в Лондоне стала настоящей драмой — на 90-й минуте Зиан Флемминг забил победный гол, принеся «Ипсвичу» фантастическую победу со счетом 3:2;

Урок для грандов: Этот тур еще раз доказал, что в АПЛ любой аутсайдер или середняк способен отобрать очки у грандов.

Чемпионская гонка в Английской Премьер-лиге неожиданно запутывается. Потеря очков фаворитами по итогам четырех туров еще больше накалила интригу в турнирной таблице.

Как вы считаете, являются ли ничьи «Ливерпуля» и «Челси» на своем поле временной случайностью в начале сезона, или команды еще не набрали оптимальную физическую и тактическую форму? Как долго продлится сенсация «Халл Сити», поднявшегося на 3-е место? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого жаркого тура АПЛ со всеми футбольными болельщиками!