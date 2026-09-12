Лугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг Бойз

·83·Спорт
Лугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг Бойз

Сегодня вечером внимание узбекских футбольных болельщиков будет приковано к европейским полям, в частности, к одному из центральных матчей швейцарской Суперлиги. В рамках 8-го тура чемпионата клуб «Лугано» на своем поле принимает одного из самых титулованных грандов страны — «Янг Бойз». Для узбекских болельщиков самое радостное то, что защитник нашей национальной сборной Бехруз Каримов начнет этот принципиальный и бескомпромиссный поединок в стартовом составе. Тренерский штаб выразил полное доверие узбекскому легионеру в решающей игре, и он выйдет на поле против опытных европейских звезд. Итак, на какой позиции тренер «Лугано» пробует Каримова, во сколько по ташкентскому времени начнется матч и какое значение противостояние с «Янг Бойз» будет иметь для европейской карьеры узбекского футболиста?

Боевой состав «Лугано»: огромное доверие к Каримову

За считанные минуты до начала встречи был официально объявлен стартовый состав хозяев:

  • Бехруз Каримов в стартовом составе: Игрок национальной сборной Узбекистана выйдет на поле с первых минут в важном матче и приступит к обеспечению стабильности в оборонительной линии;

  • Ворота и опытные партнеры: Ворота будет защищать надежный голкипер фон Балльмос. В центре обороны и на флангах вместе с Каримовым выступят такие сильные исполнители, как Пападопулос, Маи и Делькруа;

  • Центр поля и атакующая тройка: Если за разрушение обороны соперника в полузащите и на флангах будут отвечать Бислими, Гргич, душ Сантуш, Чиминьяни и известный Ренато Штеффен, то в атаке ворота соперника будет штурмовать Монкада;

  • Полный состав: фон Балльмос, Пападопулос, Маи, Делькруа, КАРИМОВ, Бислими, Гргич, душ Сантуш, Чиминьяни, Штеффен, Монкада.

Испытание «Янг Бойз»: Почему этот матч имеет решающее значение?

В чемпионате Швейцарии встреча против «Янг Бойз» всегда считается серьезным экзаменом, достойным грандов:

  • Статус соперника: «Янг Бойз» — не только многократный чемпион Швейцарии, но и опасная, интенсивная команда, постоянно участвующая в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА;

  • Большая возможность для Каримова: Надежная игра против нападающих и вингеров такого уровня послужит отличным трамплином для того, чтобы Бехруз попал в поле зрения европейских скаутов;

  • Польза для национальной сборной: Регулярное выступление Каримова в стартовом составе в таком сильном и физически сложном чемпионате, как швейцарская Суперлига, еще больше укрепит оборонительный потенциал национальной сборной Узбекистана.

Сегодня вечером, в 22:00: Поддержим нашего соотечественника!

Организационные детали предстоящего центрального поединка для болельщиков:

  • Турнир и тур: Швейцарская Суперлига, 8-й тур;

  • Противостояние: «Лугано» — «Янг Бойз»;

  • Время начала: Матч начнется сегодня, ровно в 22:00 по ташкентскому времени;

  • Ожидаемая борьба: Хозяева выйдут на поле перед своими болельщиками только за тремя очками, а «Янг Бойз» постарается перехватить инициативу на выезде, что гарантирует напряженную и богатую на голы игру.

Желаем Бехрузу Каримову, который находит свое место в европейском футболе и показывает игру высокого уровня, надежных действий в сегодняшнем ответственном матче и яркой победы вместе с командой.

Как вы думаете, сможет ли Бехруз Каримов безупречно отработать в обороне против опытных нападающих «Янг Бойз»? Сможет ли «Лугано» одержать сенсационную победу на своем поле или гости полагаются на свой опыт? Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь новостью об этом важном матче нашего легионера со всеми любителями узбекского футбола!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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