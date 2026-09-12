Сенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеров

Третий тур немецкой Бундеслиги завершился драматичными противостояниями, неожиданными результатами и голевым изобилием. Дортмундская «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» уверенно обыграла «Падерборн» со счетом 3:0 и продолжила чемпионскую гонку со стопроцентным результатом. Действующий чемпион, леверкузенский «Байер», столкнулся с серьезным испытанием в Аугсбурге, избежав поражения лишь на 89-й минуте благодаря спасительному голу Патрика Шика. Самое громкое событие тура произошло во Фрайбурге: хозяева поля разгромили менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 5:0 и единолично возглавили турнирную таблицу. Кто стал героем выходных в Бундеслиге и какие неожиданные перестановки произошли в таблице?

«Боруссия Дортмунд» — «Падерборн» (3:0): дубль Нмечи и максимум в 9 очков

Дортмундцы безупречно сыграли перед своими болельщиками, обеспечив важные три очка:

Быстрый гол на 5-й минуте: В дебюте встречи Фабио Силва открыл счет, обеспечив «шмелям» комфортное преимущество;

Финальная точка от Феликса Нмечи: Судьбу матча решил Феликс Нмеча, забивший дважды на 80-й и 89-й минутах — его дубль обеспечил крупную победу 3:0;

3 матча — 3 победы: Дортмундский клуб с 9 очками занимает 2-е место в таблице, в очередной раз доказав статус главного претендента на титул;

«Падерборн» в опасной зоне: Имея в активе всего 1 очко, гости опустились на 15-ю строчку.

«Аугсбург» — «Байер» (2:2): спасение Шика на 89-й минуте

Выездной матч для леверкузенцев стал настоящим испытанием нервов:

Преимущество Кофане и ответ Грегорича: Хотя Кофане открыл счет на 18-й минуте, в начале второго тайма нападающий «Аугсбурга» Грегорич за 5 минут (50-я и 55-я) оформил дубль и вывел хозяев вперед;

Драма на 89-й минуте: Подопечные Хаби Алонсо усилили давление, и на 89-й минуте точный удар чешского бомбардира Патрика Шика принес ничью 2:2;

«Байер» на 6-м месте: После потери очков леверкузенцы с 4 баллами идут на 6-м месте, а отлично стартовавший «Аугсбург» с 7 очками вошел в тройку лидеров.

Сенсация тура: разгром от «Фрайбурга» 5:0 и победа «Хоффенхайма»

Остальные матчи тура также не оставили болельщиков равнодушными:

«Фрайбург» — единоличный лидер (5:0): Принимая дома менхенгладбахскую «Боруссию», «Фрайбург» забил пять безответных мячей (дубли Энгельхардта и Матановича, гол Эггештайна). Набрав 9 очков в 3 турах, команда возглавила таблицу Бундеслиги по разнице мячей;

Гладбах на дне (0 очков): Менхенгладбахский клуб после трех туров не набрал ни одного очка и оказался в кризисе на 18-м месте;

«Хоффенхайм» — «Штутгарт» (2:1): Дубль Гложека принес хозяевам важную победу (ответный гол Миттельштедта не смог спасти «Штутгарт»).

Неожиданные имена в Бундеслиге — «Фрайбург» и «Боруссия Дортмунд» захватили лидерство. Потеря очков грандами и напор середняков предвещают беспрецедентную конкуренцию в чемпионате Германии в этом сезоне.

Как вы считаете, сможет ли «Байер» защитить чемпионский титул, или «Боруссия Дортмунд» и удивляющий «Фрайбург» взойдут на трон? Спас ли гол Патрика Шика Леверкузен от глубокого кризиса? Делитесь своим мнением в комментариях и делитесь аналитикой этого жаркого тура с фанатами футбола!