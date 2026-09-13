Джокер Артеты приносит «золотой» гол!: «Арсенал» обыграл «Сандерленд» со счетом 2:0

В 4-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион — лондонский «Арсенал» — успешно преодолел очередное серьезное и трудное испытание. Подопечные Микеля Артеты на выезде сыграли с бескомпромиссным и боевитым «Сандерлендом», добившись сложной, но чрезвычайно важной победы со счетом 2:0. Основные события, решившие судьбу встречи, пришлись на начало второго тайма: сначала голкипер лондонцев Давид Райя героически парировал пенальти в свои ворота, а всего две минуты спустя вышедший на замену в перерыве Бруно Гимараэс открыл счет. На самых последних секундах матча Букайо Сака успешно реализовал пенальти, не оставив «черным котам» никаких шансов. Набрав 12 очков после четырех туров, лондонцы укрепили единоличное лидерство в турнирной таблице АПЛ. Итак, как сейв Давида Райи изменил психологию игры, какой эффект принесли тактические перестановки Артеты и почему в этом сезоне «Арсенал» остановить еще труднее?

Спасение Райи и ответ Гимараэса: 120-секундный решающий перелом

Поединок на стадионе «Стэдиум оф Лайт» достиг своей кульминационной точки во втором тайме:

Сейв с пенальти на 56-й минуте: «Сандерленд» имел отличную возможность открыть счет в качестве хозяев поля, но удар игрока «черных котов» Ле Фе с 11-метровой отметки мастерски парировал Давид Райя;

Точное попадание Артеты: Бруно Гимараэс, вышедший на поле вместо Льюиса-Скелли в перерыве, оправдал доверие тренера — на 58-й минуте, всего через две минуты после сейва Райи, он поразил ворота соперника (0:1);

Финальный удар на 90+7-й минуте: В компенсированные главным арбитром последние минуты матча в пользу «канониров» был назначен пенальти — Букайо Сака на 90+7-й минуте хладнокровно отправил мяч в сетку, поставив точку в исходе встречи (0:2).

Звездный запас «Арсенала» и составы команд

Микель Артета выбил соперника из равновесия благодаря глубине состава и тактическим изменениям:

Состав «Арсенала»: Райя, Уайт (Тимбер, 46), Конса, Габриэл, Калафиори, Райс (Субименди, 82), Льюис-Скелли (Гимараэс, 46), Эдегор (Мерино, 85), Сака, Солис (Эзе, 81), Хаверц;

Сильная ротация тренера: Выход на замену исполнителей высокого уровня, таких как Тимбер, Гимараэс, Эзе, Субименди и Мерино, не позволил темпу игры упасть;

Сопротивление «Сандерленда»: Руфс, Менэ (Фоفана, 76), Мукиеле, Дансо, Баллард, Рейналдо, Джака, ле Фе, Ангуло (Изидор, 69), Бробби, Садики. Несмотря на наличие в составе хозяев таких именитых футболистов, как Гранит Джака и Мукиеле, в итоге разница в мастерстве сказала свое слово.

Максимум в 12 очков: «Арсенал» — единоличный лидер, соперники отстают

Эта выездная победа закрепила уверенный старт столичной команды в сезоне:

Четыре победы в четырех матчах: Команда Микеля Артеты набрала 12 очков без потерь и единолично лидирует на 1-й строчке турнирной таблицы;

На фоне потери очков «Ливерпулем» и «Челси»: В то время как главные конкуренты играют вничью дома и теряют ценные очки, безошибочная игра «Арсенала» на сложном выезде служит увеличению отрыва в чемпионской гонке;

«Сандерленд» на 14-м месте: Набрав 4 очка после четырех туров, «черные коты» остались на 14-й строчке турнирной таблицы.

Уверенные действия Давида Райи в воротах и хладнокровие нападающих явно демонстрируют намерение «Арсенала» никому не отдавать английский трон и в этом году.

А как вы считаете, стал ли Давид Райя, отразивший пенальти на 56-й минуте, лучшим игроком матча, спасшим «Арсенал» от потери очков? Смогут ли подопечные Микеля Артеты, показывающие 100-процентный результат в этом сезоне, снова удержать чемпионство в своих руках? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этой сложной победы лидера АПЛ со всеми футбольными фанатами!