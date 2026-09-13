Реал Мадрид разгромил Райо Вальекано в матче, где Килиан Мбаппе оформил дубль

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги «Реал Мадрид» на своем поле разгромил «Райо Вальекано» со счетом 4:1. Как сообщает Goal.com, в матче, прошедшем на стадионе «Сантьяго Бернабеу», главным героем стал французский нападающий Килиан Мбаппе, который забил два гола и отдал одну результативную передачу. Эта победа позволила мадридскому клубу набрать 12 очков и сравняться в турнирной таблице со своим главным соперником — «Барселоной». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Мбаппе и доминирование линии атаки

После неожиданного поражения в последнем матче против «Реал Бетиса» подопечные Жозе Моуринью вышли на поле максимально сконцентрированными. Несмотря на победу над «Интером» в Лиге чемпионов, вопросы к эффективности атаки и стилю игры команды оставались. Однако уже с первых минут встречи эти сомнения были развеяны. Килиан Мбаппе продемонстрировал свои лучшие качества, в очередной раз подтвердив статус одного из главных претендентов на «Золотой мяч».

Хозяева начали проводить стремительные атаки, заставляя оборону соперника нервничать. В результате уже к 3-й минуте преимущество увеличилось до двух мячей. Килиан Мбаппе, завладев мячом в центре поля, отдал идеальную проникающую передачу на Каррераса, который успешно реализовал момент. Ближе к концу первого тайма, а именно на 35-й минуте, Джуд Беллингем замкнул прострел Винисиуса Жуниора с фланга, доведя счет до 3:0.

Трудности во втором тайме и финальная точка

После перерыва игроки «Реал Мадрида» несколько расслабились, что дало шанс сопернику. На 51-й минуте Камельо воспользовался ошибкой Антонио Рюдигера и сократил отставание. После этого «Райо Вальекано» активизировался, создав несколько опасных моментов у ворот мадридцев. В частности, вратарь Тибо Куртуа несколько раз спасал команду от неминуемых голов.

К концу игры соперник пошел в атаку всей командой, чтобы сократить разрыв, что позволило «Реал Мадриду» использовать свободные зоны в контратаках. На 90+1-й минуте герой матча Килиан Мбаппе забил свой второй гол, установив окончательный результат. Несмотря на сопротивление защитников, французский форвард точно пробил в дальний угол, доведя счет до 4:1.