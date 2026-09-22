Футболиста переехала машина для выравнивания поля (видео)

Бывший игрок сборной Англии Андрос Таунсенд попал в неожиданный инцидент перед матчем чемпионата Таиланда. Об этом сообщает Лифе.

35-летний футболист в составе «ПТ Прачуап» проводил разминку с товарищами по команде в перерыве матча против «Паттани». В этот момент на поле выехала техника для выравнивания газона.

Таунсенд, двигаясь за мячом и отступая назад, оказался на пути машины. Техника сбила его, и колесо проехалось по ногам футболиста почти до пояса. Водитель остановил машину и помог вытащить игрока из-под нее.

Во время инцидента левая нога Таунсенда на короткое время оказалась под машиной. Однако футболист не получил серьезных травм, отделавшись лишь легкими ушибами и синяками.

Самое интересное, что после случившегося Таунсенд продолжил разминку и на 93-й минуте матча вышел на поле со скамейки запасных. «ПТ Прачуап» одержал победу со счетом 3:0.

Позже футболист отнесся к инциденту с юмором, иронично написав в своих социальных сетях, что это происшествие заставило его понять, что выездные матчи против «Сток Сити» были не такими уж плохими.