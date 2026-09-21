Триумф и драма в Самарканде: мужская сборная Узбекистана поднялась на 1-е место

·33·Спорт
Триумф и драма в Самарканде: мужская сборная Узбекистана поднялась на 1-е место

Завершились решающие и крайне драматичные матчи 5-го тура Всемирной шахматной олимпиады. Для национальных сборных Узбекистана этот тур оказался богат на поистине исторические события: наша главная мужская сборная (Узбекистан-1) одержала «сухую» и сенсационную победу со счетом 4:0 над одним из гигантов мировых шахмат — Венгрией, и поднялась на 1-е место, став единоличным лидером олимпийской таблицы! Вторая мужская сборная обыграла Филиппины со счетом 2,5:1,5, а наш третий состав зафиксировал боевую ничью 2:2 с Австрией.

Однако в женском противостоянии ситуация обострилась — после того как первая женская сборная сыграла вничью 2:2 с сильной сборной США, она выбыла из первой пятерки турнирной таблицы (вторая сборная в запасе победила Тунис со счетом 4:0, а третья обыграла Мадагаскар со счетом 3,5:0,5). Впереди же нас ждет «столкновение века», которое решит судьбу всего соревновательного процесса: в 6-м туре Узбекистан-1 сойдется с извечным и самым опасным соперником — Индией, а наши девушки сядут за доски против сильной Грузии. Что ж, смогут ли узбекские шахматисты удержать 1-е место в матче против Индии и удастся ли нашей женской сборной вернуться в борьбу за чемпионство?

«Победа над Венгрией со счетом 4:0, 1-я ступень и дуэль с Индией»: подробности 5-го тура и предстоящих баталий

Самые важные поворотные моменты Олимпиады и предстоящие матчи:

  • Разгром Венгрии со счетом 4:0: основная сборная Узбекистана выиграла на всех досках и завоевала абсолютное 1-е место среди мужчин;

  • Стойкость команд Узбекистан-2 и 3: второй состав, состоящий из молодежи, поставил на колени Филиппины со счетом 2,5:1,5, а третья сборная отобрала очки у Австрии (2:2);

  • Неприятный отход назад в женской сборной: в результате ничьи с США (2:2) наши главные девушки покинули первую пятерку, но «Узбекистан-2» не оставил никаких шансов Тунису (4:0);

  • Главная афиша 6-го тура — Узбекистан против Индии: в центральном противостоянии, которое может решить судьбу золотых медалей Олимпиады, мужская сборная выстроится против Индии;

  • Остальные пары: среди мужчин пройдут матчи Испания — Узбекистан-2, Австралия — Узбекистан-3, а у женщин состоятся противостояния Грузия — Узбекистан-1, Северная Македония — Узбекистан-2 и Швеция — Узбекистан-3.

Всемирная шахматная олимпиада: результаты 5-го тура и календарь 6-го тура

Результаты, зафиксированные всеми 6 составами Узбекистана, и их следующие соперники:

Категория команд

Результаты 5-го тура

Соперники и пары в 6-м туре

Положение в таблице

Мужчины: Узбекистан-1

Венгрия — Узбекистан-1 0:4 (Победа)

Узбекистан-1 — Индия

Вышел на 1-е место (Лидер)

Мужчины: Узбекистан-2

Узбекистан-2 — Филиппины 2,5:1,5

Испания — Узбекистан-2

Победная шествия продолжается

Мужчины: Узбекистан-3

Австрия — Узбекистан-3 2:2

Австралия — Узбекистан-3

Зафиксирована ценная ничья

Женщины: Узбекистан-1

США — Узбекистан-1 2:2

Грузия — Узбекистан-1

Выбыла из первой пятерки

Женщины: Узбекистан-2

Узбекистан-2 — Тунис 4:0

Северная Македония — Узбекистан-2

Уверенная крупная победа

Женщины: Узбекистан-3

Узбекистан-3 — Мадагаскар 3,5:0,5

Швеция — Узбекистан-3

Уверенное превосходство

Шахматная экспертиза: Почему матч с Индией в 6-м туре равен финалу?

Анализ международных гроссмейстеров и экспертов по поводу предстоящего тура:

  • Настоящий финал Олимпиады: Узбекистан и Индия считаются двумя сборными с самым молодым и мощным поколением в мировых шахматах; победитель очного матча в 6-м туре получит колоссальное стратегическое преимущество на пути к чемпионству;

  • Психологическое превосходство и давление 1-й позиции: Разгром Венгрии (одной из самых сбалансированных команд Европы) со счетом 4:0 придал нашим парням небывалую уверенность, но сохранение 1-го места требует вдвое большей ответственности;

  • Бой не на жизнь, а на смерть для женской команды: Женская сборная, опустившаяся ниже первой пятерки, сможет вернуться в гонку за медали только в том случае, если победит Грузию, обладающую традиционной европейской шахматной школой;

  • Сенсационный шанс вторых команд: Матч мужской сборной Узбекистан-2 против Испании — это очередной серьезный экзамен для нашей молодежи, чтобы заявить о себе в международной элите.

Если 5-й тур продемонстрировал великую мощь узбекских шахмат, то 6-й тур обещает стать самым жарким и напряженным противостоянием в истории соревнований.

Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана преодолеть барьер в виде Индии в 6-м туре и укрепить свои позиции на 1-м месте? Смогут ли наши девушки победить сильную Грузию и вернуться в первую пятерку? Оставляйте свои личные анализы и мнения в комментариях, а также с гордостью делитесь этим горячим анализом самаркандской шахматной Олимпиады со всеми любителями спорта!

Сборная Узбекистана по шахматамШахматная олимпиадаШахматы ВенгрииШахматы Индии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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