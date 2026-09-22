Хилола Собирова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх

·55·Спорт
Хилола Собирова завоевала серебряную медаль на Азиатских играх

Хилола Собирова принесла очередную медаль делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026. Спортсменка, выступавшая в традиционном ММА в весовой категории до 60 кг, дошла до финала и завершила соревнования с серебряной медалью.

На проходящих в Японии КсКс летних Азиатских играхспортсмены Узбекистана продолжают борьбу за медали.

Представители Узбекистана также демонстрируют свои возможности в смешанных единоборствах. На этот раз очередная награда на счету Хилолы Собировой.

Узбекская спортсменка в традиционной дисциплине среди женщин в весовой категории до 60 кгвышла в финал и стала вице-чемпионкой Азиатских игр.

Как Хилола Собирова дошла до финала?

Собирова уверенно провела турнир и добралась до решающего поединка.

В полуфинале узбекская спортсменка сразилась с представительницей Камбоджи Ченг Далинг. Собирова сохраняла преимущество в обоих раундах и завоевала путевку в финал.

Этот результат позволил представительнице Узбекистана побороться за золотую медаль по традиционному ММА на Азиатских играх.

В финале её ждала представительница Сингапура Хун Тео. КНА, ссылаясь на Национальный олимпийский комитет Сингапура, также отметило поединок между Тео и Собировой перед финалом как решающий бой за золотую медаль в весовой категории до 60 кг.

В финале сильнее оказалась представительница Сингапура

В решающем поединке за золотую медаль Хилола Собирова сразилась с представительницей Сингапура Хун Тео.

В итоге сингапурская спортсменка одержала победу и завоевала золото. Собирова же завершила соревнования на втором месте.

Таким образом, представительница Узбекистана стала серебряным призером Азиатских игр Айти-Нагоя-2026.

В рейтинге Асиан Миксед Мартиал Артс Ассокиатион результат Собировой на турнире Айти-Нагоя-2026 соответствует второму месту в традиционном ММА среди женщин в весовой категории до 60 кг.

Важный результат для ММА Узбекистана

Серебряная медаль Хилолы Собировой примечательна еще одним аспектом.

ММА впервые включен в программу Азиатских игр. Узбекистан участвует в этом направлении с несколькими спортсменами.

Выход Собировой в финал показал, что Узбекистан боролся за медали уже в своем первом участии в этом виде спорта на Азиатских играх.

Её путь на турнире не остановился в полуфинале — напротив, спортсменка дошла до решающего боя за золотую медаль.

В Айти-Нагое еще одна награда Узбекистана

Серебряная медаль Хилолы Собировой пополнила медальный зачет делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026.

Среди спортсменов, защищающих честь Узбекистана в боях ММА, также есть Фирдавс Атамуродов и Нодирбек Шавкатов. В данных Олимпийского комитета указаны Фирдавс Атамуратов (до 60 кг) и Хусниддин Насриддинов (до 65 кг) среди мужчин, а среди женщин — Муштарийбону Омонкелдиева (до 60 кг) и Нодирбек Шавкатов (до 71 кг).

В то же время представители Узбекистана продолжают борьбу за медали и в других видах спорта.

Хилола Собирова же, выйдя в финал исторических боев ММА в Айти-Нагое, добавила в копилку Узбекистана очередную серебряную медаль. Она заняла место на пьедестале как вице-чемпионка Азиатских игр в весовой категории до 60 кг.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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