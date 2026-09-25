Узбекистан 25 сентября завоевал 5 медалей на Азиатских играх

·42·Спорт
Узбекистан 25 сентября завоевал 5 медалей на Азиатских играх

В соревнованиях проходящих в Японии Азиатских игр 25 сентября узбекские спортсмены завоевали 5 медалей. Копилка делегации пополнилась 1 золотой, 3 серебряными и 1 бронзовой медалями.

Золотая медаль

В легкой атлетике Сухроб Ходжаев принес узбекской делегации очередную золотую медаль.

Серебряные медали

В соревнованиях по гребле на байдарках квартет в составе Миланы Душев-Янич, Екатерины Шубиной, Арины Танатмишевой и Шахризоды Мавлоновой завоевал серебряную медаль.

А в гребле на каноэ призерами стали Владлен Денисов, а также дуэт Нилуфар Зокирова — Шохсанам Шерзодова.

Бронза

В спортивной гимнастике Расулжон Абдурахимов завоевал бронзовую медаль в упражнении на параллельных брусьях.

Таким образом, 25 сентября делегация Узбекистана завершила соревновательный день с общей сложностью 5 медалей.

Азиатские игрыСухроб ХоджаевМилана Душев-ЯничРасулжон Абдурахимов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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