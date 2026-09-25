Узбекистан 25 сентября завоевал 5 медалей на Азиатских играх
В соревнованиях проходящих в Японии Азиатских игр 25 сентября узбекские спортсмены завоевали 5 медалей. Копилка делегации пополнилась 1 золотой, 3 серебряными и 1 бронзовой медалями.
Золотая медаль
В легкой атлетике Сухроб Ходжаев принес узбекской делегации очередную золотую медаль.
Серебряные медали
В соревнованиях по гребле на байдарках квартет в составе Миланы Душев-Янич, Екатерины Шубиной, Арины Танатмишевой и Шахризоды Мавлоновой завоевал серебряную медаль.
А в гребле на каноэ призерами стали Владлен Денисов, а также дуэт Нилуфар Зокирова — Шохсанам Шерзодова.
Бронза
В спортивной гимнастике Расулжон Абдурахимов завоевал бронзовую медаль в упражнении на параллельных брусьях.
Таким образом, 25 сентября делегация Узбекистана завершила соревновательный день с общей сложностью 5 медалей.
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