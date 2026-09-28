Португальский тренер включил Норвегию в пятерку сильнейших сборных Европы

В захватывающем матче Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла Норвегию со счетом 2:1. Этот результат обеспечил действующим чемпионам единоличное лидерство в группе А4 с отрывом в три очка. После игры наставник португальцев высоко оценил потенциал соперника, включив его в число элитных команд континента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью телеканалу Sport ТВ опытный специалист отметил, что встреча на стадионе «Уллевол» в Осло прошла при высокой интенсивности. По его словам, победа в таких тяжелых выездных условиях свидетельствует о характере и тактической дисциплине команды. Сборная Португалии продолжает идти без потерь очков после победы над Уэльсом в первом туре.

Эрлинг Холанд и вопрос обороны

Не секрет, что в центре внимания матча был Эрлинг Холанд . Главный тренер Португалии особо отметил физическую мощь нападающего соперника и его способность забить гол в любую секунду. По его мнению, норвежцы обладают не только индивидуальными исполнителями, но и поставленной командной игрой, став на данный момент одной из пяти сильнейших сборных Европы.

Порядок в линии обороны и контроль центра поля стали ключом к победе. Как пояснил тренер, бдительность центральных защитников Ренату Вейги и Рубена Диаша, а также надежная игра опорных полузащитников Жоау Пальиньи и Рубена Невеша помогли ограничить возможности Холанда. Хотя Холанд нанес шесть ударов из штрафной площади и сумел забить один гол, общий план сработал.

Тактические изменения и победа

Голы Жоау Феликса и Гонсалу Рамуша во втором тайме нивелировали эффект от ответного мяча Эрлинга Холанда. Эта победа еще больше укрепила позиции Португалии в группе. Тренер объяснил, что целью замен в конце игры, включая выход Бернарду Силвы, было не удержание счета, а создание неожиданных ситуаций для соперника.

Также специалист напомнил, что каждый матч в Лиге наций требует серьезной ответственности, поэтому здесь нет места для экспериментов. Сборная Португалии, отпраздновавшая вторую победу подряд, уверенно движется вперед. Норвежцы же, несмотря на поражение, заслужили признание экспертов своей достойной игрой.