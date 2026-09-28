Португальский тренер включил Норвегию в пятерку сильнейших сборных Европы

·34·Спорт
Португальский тренер включил Норвегию в пятерку сильнейших сборных Европы

В захватывающем матче Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла Норвегию со счетом 2:1. Этот результат обеспечил действующим чемпионам единоличное лидерство в группе А4 с отрывом в три очка. После игры наставник португальцев высоко оценил потенциал соперника, включив его в число элитных команд континента. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью телеканалу Sport ТВ опытный специалист отметил, что встреча на стадионе «Уллевол» в Осло прошла при высокой интенсивности. По его словам, победа в таких тяжелых выездных условиях свидетельствует о характере и тактической дисциплине команды. Сборная Португалии продолжает идти без потерь очков после победы над Уэльсом в первом туре.

Эрлинг Холанд и вопрос обороны

Не секрет, что в центре внимания матча был Эрлинг Холанд. Главный тренер Португалии особо отметил физическую мощь нападающего соперника и его способность забить гол в любую секунду. По его мнению, норвежцы обладают не только индивидуальными исполнителями, но и поставленной командной игрой, став на данный момент одной из пяти сильнейших сборных Европы.

Порядок в линии обороны и контроль центра поля стали ключом к победе. Как пояснил тренер, бдительность центральных защитников Ренату Вейги и Рубена Диаша, а также надежная игра опорных полузащитников Жоау Пальиньи и Рубена Невеша помогли ограничить возможности Холанда. Хотя Холанд нанес шесть ударов из штрафной площади и сумел забить один гол, общий план сработал.

Тактические изменения и победа

Голы Жоау Феликса и Гонсалу Рамуша во втором тайме нивелировали эффект от ответного мяча Эрлинга Холанда. Эта победа еще больше укрепила позиции Португалии в группе. Тренер объяснил, что целью замен в конце игры, включая выход Бернарду Силвы, было не удержание счета, а создание неожиданных ситуаций для соперника.

Также специалист напомнил, что каждый матч в Лиге наций требует серьезной ответственности, поэтому здесь нет места для экспериментов. Сборная Португалии, отпраздновавшая вторую победу подряд, уверенно движется вперед. Норвежцы же, несмотря на поражение, заслужили признание экспертов своей достойной игрой.

ПортугалияНорвегияЭрлинг ХоландЛига нацийФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лига наций: Португалия обыграла НорвегиюЛига наций: Португалия обыграла НорвегиюСегодня 02:19Криштиану Роналду и Эрлинг Холанд встретятся в Лиге наций УЕФАКриштиану Роналду и Эрлинг Холанд встретятся в Лиге наций УЕФАВчера 18:36Столе Сольбаккен защищает Эрлинга Холанда от финансовых скандаловСтоле Сольбаккен защищает Эрлинга Холанда от финансовых скандаловВчера 17:31Эрлинг Холанд был отстранен от пресс-конференции из-за финансового скандала вокруг Манчестер СитиЭрлинг Холанд был отстранен от пресс-конференции из-за финансового скандала вокруг Манчестер Сити26 сентября 01:10Брайан Ример: Эрлинг Холанд — лучший нападающий мираБрайан Ример: Эрлинг Холанд — лучший нападающий мира25 сентября 16:36Эрлинг Холанд обошел Роналду и обеспечил победу НорвегииЭрлинг Холанд обошел Роналду и обеспечил победу Норвегии25 сентября 01:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»