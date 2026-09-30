Современные автомобили и мобильные приложения передают данные водителей третьим лицам

Современные автомобили собирают огромные объемы данных о своих владельцах с помощью встроенных Wi-Fi, ГПС и других сетевых технологий, и эта информация не остается конфиденциальной. Новое исследование ученых из Нортеастерн Университй показало, что в автомобильной индустрии масштабы передачи личных данных третьим лицам крайне велики, и потребителям практически невозможно этого избежать. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, исследование охватило 21 автомобиль последних моделей от 17 автомобильных брендов, включая такие популярные марки, как Cadillac, Chevrolet, Ford, Lucid, Rivian, Tesla и Toyota. Специалисты также изучили 30 соответствующих мобильных приложений и проанализировали их влияние на конфиденциальность.

Куда уходят данные?

Согласно результатам исследования, 19 из 21 протестированного автомобиля направляли трафик данных как минимум одной третьей стороне. Семь из 30 протестированных мобильных приложений передавали конфиденциальную информацию, такую как идентификационный номер транспортного средства (ВИН), адреса электронной почты, номера телефонов и точную геолокацию, компаниям, занимающимся рекламой и отслеживанием.

Эксперты установили, что личные данные водителей попадают к таким крупным технологическим компаниям, как Adobe, КонтентСкуаре, Google, Microsoft, Meta, Снап и Яху. Передача нескольких типов информации одной и той же третьей стороне позволяет рекламодателям и брокерам данных создавать углубленные цифровые профили потребителей.

Взаимодействие приложений и автопроизводителей

В ходе исследования выяснилось, что подключение мобильного приложения к автомобилю увеличивает воздействие рекламодателей и трекеров примерно в два раза. Созданные таким образом конфиденциальные профили продаются различным организациям, например, банкам и страховым компаниям, что создает серьезные риски для потребителей.

Когда результаты исследования были представлены автопроизводителям, все бренды, кроме Honda, переложили ответственность на других или непосредственно на самих потребителей. Honda же после получения информации улучшила свою практику сбора данных и приказала подрядчику удалить все собранные данные о геолокации.

Многие автопроизводители заявили, что некоторые ссылки в мобильных приложениях открывают внешние веб-страницы, которые могут содержать файлы кукие для сбора данных клиентов. Однако было установлено, что большинство этих процессов происходит без предупреждения и согласия водителей.