Тим Рим завершил карьеру в сборной США

Капитан мужской сборной США Тим Рим официально объявил о завершении своей международной карьеры. Выступая на пресс-конференции в своем родном городе Сент-Луис, 38-летний опытный защитник подчеркнул, что гордится тем, что защищал честь страны на протяжении 16 лет. Об этом сообщает Goal.com.

Как передает издание Goal.com, за время своей карьеры футболист провел в составе национальной сборной 86 матчей, в 32 из которых выводил команду с капитанской повязкой. Опытный игрок, который в настоящее время продолжает выступать за клуб МЛС «Шарлотт», заявил, что в будущем сосредоточится на клубной карьере.

Сложный и долгий международный путь

Карьера Тима Рима в сборной не была гладкой. Его дебют за США состоялся в ноябре 2010 года. Среди всех полевых игроков только ДаМаркус Бизли опережает Тима Рима по продолжительности периода между первым и последним матчем за сборную.

В первые годы защитник провел несколько игр, но затем пережил длительные периоды отсутствия вызовов в национальную команду. Например, в 2018 году он не сыграл ни одного матча, однако неожиданно вернулся в состав к чемпионату мира 2022 года в Катаре, где стал игроком основного состава.

Почетные результаты и новый этап

Став лидером команды после мундиаля в Катаре, Рим оставался неотъемлемой частью сборной на пути к следующим крупным турнирам. Помимо участия в двух чемпионатах мира в составе сборной США, он дважды становился победителем Лиги наций КОНКАКАФ в 2020 и 2024 годах.

«Я говорил, что не уйду из сборной, пока окончательно не завершу карьеру в футболе. Но молодежь становится все сильнее, и это касается не только моих детей», — отметил футболист, объясняя свое решение. По его словам, последние четыре года стали самым приятным периодом в сборной.