Дарья Латышева вновь завоевала медаль на Азиатских играх: она стала трехкратным призером

·66·Спорт
Дарья Латышева вновь завоевала медаль на Азиатских играх: она стала трехкратным призером

Делегация Узбекистана завоевала очередную медаль на КсКс летних Азиатских играх. Выступившая в программе показательных выступлений Дарья Латышева получила от судей 19,413 балла и удостоилась серебряной медали. Этот результат довел число ее личных наград на Азиатских играх до трех.

Узбекские призовые выступления спортсменов на Азиатских играх 2026 года продолжаются. Очередная медаль записана на счет Дарьи Латышевой.

Спортсменка, защищающая честь Узбекистана, продемонстрировала свое мастерство в программе показательных выступлений, получив от судей 19,413 балла .

Этот показатель позволил Латышевой занять второе место в соревновании и подняться на пьедестал почета.

19,413 балла — принесли Латышевой серебряную медаль

В программе показательных выступлений судьи оценивают технику спортсменов, качество выполнения движений и артистизм исполнения программы.

Дарья Латышева завершила свое выступление с высоким результатом.

Судьи оценили ее программу в 19,413 балла . По итогам соревнований этого показателя хватило для завоевания второго места.

Таким образом, в копилке делегации Узбекистана появилась еще одна серебряная медаль.

Это третья медаль Латышевой на Азиатских играх

Сегодняшний результат Дарьи Латышевой стал не просто очередным призом для делегации Узбекистана.

Серебряная медаль довела количество личных наград спортсменки на Азиатских играх до трех.

Таким образом, Латышева получила статус трехкратного призера Азиатских игр.

Ее очередная медаль стала одним из значимых достижений для узбекского спорта.

Копилка медалей делегации Узбекистана пополняется

На Азиатских играх 2026 года спортсмены Узбекистана ведут борьбу за медали в ряде видов спорта.

Успешные выступления узбекских спортсменов в различных дисциплинах пополняют общую медальную копилку делегации.

Серебряная медаль Дарьи Латышевой стала очередным призом, добавленным в эту копилку.

Примечательно, что для самой спортсменки эта медаль имеет особое значение, так как она довела количество ее личных наград на Азиатских играх до трех.

Еще один представитель Узбекистана на пьедестале

Дарья Латышева, показавшая второй результат в программе показательных выступлений, поднялась на пьедестал почета во время церемонии награждения.

Ее результат в 19,413 балла обеспечил очередную серебряную медаль для делегации Узбекистана.

Борьба за медали на Азиатских играх продолжается. Это значит, что у спортсменов Узбекистана впереди еще ряд состязаний и шансы на новые награды.

Серебряная медаль Дарьи Латышевой вошла в историю как очередной успех делегации Узбекистана на этих соревнованиях, а число личных наград спортсменки достигло трех.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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