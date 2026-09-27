Джахонгир Зокиров не оставил шансов представителю Таджикистана
На Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 сборная Узбекистана по боксу продолжает борьбу за медали. Выступающий в весовой категории до 90 кг Джахонгир Зокиров в четвертьфинале победил представителя Таджикистана Мухаммада Аброриддинова со счетом 5:0 и вышел в полуфинал.
В программе бокса проходящих в Японии Азиатских игр начались решающие поединки. Спортсмены, одержавшие победу на стадии четвертьфинала, помимо выхода в полуфинал, гарантируют себе медали соревнований.
Джахонгир Зокиров также добился этой цели в сегодняшнем важном поединке.
Зокиров не выпускал инициативу из рук на протяжении всего боя
Защищающий честь Узбекистана в весовой категории до 90 кг Джахонгир Зокиров в четвертьфинале вышел на ринг против представителя Таджикистана Мухаммада Аброриддинова.
С первых же минут встречи узбекистанский боксер взял инициативу в свои руки. Зокиров действовал активно, не позволив сопернику реализовать свой план.
По окончании поединка преимущество представителя Узбекистана отразилось и на судейских записках.
Итоговый счет — 5:0.
Таким образом, Джахонгир Зокиров одержал уверенную победу над представителем Таджикистана и вышел в полуфинал Айти-Нагоя-2026.
Теперь Джахонгир Зокиров поборется за медаль
Победа в четвертьфинале означает для Джахонгира Зокирова еще один важный результат — он гарантировал себе медаль Азиатских игр.
Теперь узбекистанский боксер примет участие в одном из важнейших этапов соревнований — полуфинале.
В программе четвертьфиналов в весовой категории до 90 кг, помимо боя Зокиров — Аброриддинов, были запланированы еще три поединка. В частности, представитель Казахстана Айбек Оралбай сразился с Мирзакиром Кошалиевым из Кыргызстана, представитель Таиланда Адтхапонг Саенгтеп боролся с Нарендером из Индии, а представитель Ирана Амир Эсмаилли Вандай померился силами с китайским спортсменом Данабеке Байкевуцзи.
5:0 — Джахонгир Зокиров уверенно преодолел четвертьфинальный барьер и гарантировал Узбекистану очередную медаль.
Узбекистанские боксеры продолжают борьбу за медали
Четвертьфинальные бои для боксеров Узбекистана на Айти-Нагоя-2026 продолжаются с важными результатами.
Ранее Абдумалик Халоков в весовой категории до 60 кг также одержал победу в четвертьфинале и вышел в полуфинал. Фазлиддин Эркинбоев также прошел в следующий этап в весовой категории до 80 кг.
Теперь к ним присоединился и Джахонгир Зокиров в весе до 90 кг.
Таким образом, еще один представитель сборной Узбекистана по боксу продолжит борьбу за медаль на турнире Айти-Нагоя. А следующая цель для Джахонгира Зокирова — победить в полуфинале и пробиться в финал.
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