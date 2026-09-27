Шахруххон Бахтияров победил соперника в финале и завоевал историческую золотую медаль

В копилку делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 упала еще одна золотая медаль. Выступавший в весовой категории свыше 90 кг по курашу Шахруххон Бахтияров в решающем поединке одолел представителя Таджикистана Шакармамада Мирмамадова и стал чемпионом Азиатских игр.

Таким образом, победа Бахтиярова принесла делегации Узбекистана 10-ю золотую медаль на соревнованиях в Айти-Нагоя-2026. Примечательно, что борцы кураш дважды за один день подняли флаг Узбекистана на самую высокую ступень пьедестала.

Путь к финалу тоже был нелегким

Шахруххон Бахтияров защищал честь Узбекистана в весовой категории +90 кг.

На пути к решающему поединку в полуфинале он померился силами со своим соотечественником Бекмуродом Олтибоевым. Бахтияров одержал победу в этом противостоянии и завоевал путевку в финал.

А Олтибоев завершил соревнование с бронзовой медалью. Таким образом, в весовой категории +90 кг Узбекистан поднялся на пьедестал с двумя спортсменами.

Это стало одним из высоких результатов делегации Узбекистана на турнире в данной весовой категории.

В финале против представителя Таджикистана

В матче за золотую медаль соперником Бахтиярова стал представитель Таджикистана Шакармамад Мирмамадов.

Результат после финала решился в пользу узбекского спортсмена — Бахтияров превзошел соперника и завоевал чемпионский титул.

Шахруххон Бахтияров — чемпион Азиатских игр Айти-Нагоя-2026!

Этой победой узбекский борец занял высшую ступень Азиатских игр.

Два золота по курашу за один день

Чемпионство Бахтиярова ознаменовалось еще одним важным результатом для узбекских борцов кураш.

Немногим ранее среди женщин в весовой категории -57 кг Ибодатхон Агожонова победила представительницу Китайского Тайбэя в финале и стала обладательницей золотой медали.

Таким образом, на татами Айти-Нагои борцы кураш Узбекистана завоевали две золотые и одну бронзовую медали за один день.

Эти результаты еще раз продемонстрировали вклад борцов в общий медальный зачет делегации Узбекистана.

А самая важная цифра — это 10.

С чемпионством Шахруххона Бахтиярова количество золотых медалей делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 достигло десяти.

Если для Бахтиярова это личное чемпионство, то для делегации Узбекистана — очередной большой шаг на соревнованиях.

Пока спортсмены Узбекистана продолжают борьбу за медали в Айти-Нагое, два золотых результата на борцовском ковре имели особое значение в общем счете делегации.

Результаты сегодняшнего кураша

Спортсмен Вес Результат Ибодатхон Агожонова -57 кг Золото Шахруххон Бахтияров +90 кг Золото Бекмурод Олтибоев +90 кг Бронза

Таким образом, очередной день Азиатских игр Айти-Нагоя-2026 стал для Узбекистана еще более ярким благодаря двум чемпионствам на борцовском ковре.

А Шахруххон Бахтияров своей победой в финале принес Узбекистану 10-е золото турнира.