Акбар Джураев обновил мировой рекорд в Айти-Нагое

·49·Спорт
Акбар Джураев обновил мировой рекорд в Айти-Нагое

Узбекская тяжелая атлетика добилась еще одного исторического результата на Азиатских играх Айти-Нагоя-2026. Член нашей национальной сборной Акбар Джураев покорил 197 килограммов в рывке и установил новый мировой рекорд.

Этот результат стал не только одним из самых ярких выступлений на Азиатских играх, но и очередным большим шагом узбекского спортсмена в истории тяжелой атлетики.

197 килограммов — новый мировой рекорд

Участвующий в соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках Айти-Нагоя-2026 Акбар Джураев выполнил свою очередную попытку в упражнении рывок.

Наш соотечественник успешно поднял вес в 197 килограммов и обновил мировой рекорд в этом упражнении.

Таким образом, Джураев вновь привлек внимание делегации Узбекистана не только борьбой за медаль, но и обновлением мирового рекорда на Азиатских играх.

Результат в 197 килограммов показал физическую подготовку спортсмена и его способность полностью раскрыть свой потенциал даже под давлением на соревнованиях высокого уровня.

Но главная борьба еще впереди

Выступление Акбара Джураева в Айти-Нагое не ограничивается рывком.

В тяжелой атлетике окончательный результат определяется на основе суммы двух упражнений — рывке и толчке.

Поэтому один из самых важных этапов для нашего спортсмена еще впереди.

Теперь Джураев продемонстрирует свои возможности и в программе толчка. После завершения этого упражнения станут известны общий результат спортсмена по сумме двух упражнений и его итоговое место на соревнованиях.

Еще один исторический момент для делегации Узбекистана

На Азиатских играх Айти-Нагоя-2026 спортсмены Узбекистана демонстрируют высокие результаты в различных видах спорта.

А мировой рекорд Акбара Джураева в 197 килограммов стал очередным большим событием для делегации страны.

Самое интересное, что Джураев еще не завершил соревнования. После рекорда в рывке все внимание теперь приковано к толчку.

197 килограммов — цифра, вошедшая в историю. А теперь перед Акбаром Джураевым стоит еще одна задача: украсить свое выступление, начатое с мирового рекорда, высоким итоговым результатом на Азиатских играх.

Узбекский чемпион своим следующим выступлением определит свой итоговый результат на Айти-Нагоя-2026. Но одно уже ясно: Акбар Джураев начал Азиатские игры в Японии с нового мирового рекорда.

Акбар ДжураевАйти-Нагоя-2026Азиатские игрыТяжелая атлетика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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