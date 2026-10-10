Назтаны 10 самых дорогих футболистов мира

·56·Спорт
Назтаны 10 самых дорогих футболистов мира

Специализирующийся на оценке рыночной стоимости игроков портал «Трансфермаркт» обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Согласно данным, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и вингер «Барселоны» Ламин Ямал делят первое место. Об этом сообщает Goal.

В обновленном списке рыночная стоимость обоих футболистов оценивается в 220 миллионов евро. Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе расположился на третьем месте с 200 миллионами евро.

10 самых дорогих футболистов по версии «Трансфермаркт»:

  1. Ламин Ямал («Барселона») — 220 миллионов евро;

  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 220 миллионов евро;

  3. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 миллионов евро;

  4. Майкл Олисе («Бавария») — 180 миллионов евро;

  5. Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 миллионов евро;

  6. Педри («Барселона») — 150 миллионов евро;

  7. Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен») — 140 миллионов евро;

  8. Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен») — 140 миллионов евро;

  9. Витинья («Пари Сен-Жермен») — 140 миллионов евро;

  10. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 миллионов евро.

В рейтинге клубы «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен» представлены тремя игроками каждый. «Барселона» делегировала двух футболистов, а «Манчестер Сити» и «Бавария» — по одному.

Одним из заметных изменений в списке стал рост рыночной стоимости Майкла Олисе. Цена французского футболиста при последнем обновлении выросла на 10 миллионов евро и достигла 180 миллионов евро. В октябре 2025 года его стоимость составляла 130 миллионов евро.

Рыночная стоимость бразильского нападающего «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора снизилась на 10 миллионов евро и составила 130 миллионов евро. Несмотря на это, он остался в числе десяти самых дорогих футболистов мира. В 2024 году стоимость игрока достигала 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что суммы, приводимые «Трансфермаркт», отражают приблизительную рыночную стоимость футболистов. Это не точные суммы, выплачиваемые при трансферах между клубами.

TransfermarktЭрлинг ХоландЛамин ЯмалКилиан Мбаппе
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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