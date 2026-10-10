Назтаны 10 самых дорогих футболистов мира

Специализирующийся на оценке рыночной стоимости игроков портал «Трансфермаркт» обновил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Согласно данным, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и вингер «Барселоны» Ламин Ямал делят первое место. Об этом сообщает Goal.

В обновленном списке рыночная стоимость обоих футболистов оценивается в 220 миллионов евро. Нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе расположился на третьем месте с 200 миллионами евро.

10 самых дорогих футболистов по версии «Трансфермаркт»:

Ламин Ямал («Барселона») — 220 миллионов евро; Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 220 миллионов евро; Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — 200 миллионов евро; Майкл Олисе («Бавария») — 180 миллионов евро; Джуд Беллингем («Реал Мадрид») — 160 миллионов евро; Педри («Барселона») — 150 миллионов евро; Жоау Невеш («Пари Сен-Жермен») — 140 миллионов евро; Хвича Кварацхелия («Пари Сен-Жермен») — 140 миллионов евро; Витинья («Пари Сен-Жермен») — 140 миллионов евро; Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 130 миллионов евро.

В рейтинге клубы «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен» представлены тремя игроками каждый. «Барселона» делегировала двух футболистов, а «Манчестер Сити» и «Бавария» — по одному.

Одним из заметных изменений в списке стал рост рыночной стоимости Майкла Олисе. Цена французского футболиста при последнем обновлении выросла на 10 миллионов евро и достигла 180 миллионов евро. В октябре 2025 года его стоимость составляла 130 миллионов евро.

Рыночная стоимость бразильского нападающего «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора снизилась на 10 миллионов евро и составила 130 миллионов евро. Несмотря на это, он остался в числе десяти самых дорогих футболистов мира. В 2024 году стоимость игрока достигала 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что суммы, приводимые «Трансфермаркт», отражают приблизительную рыночную стоимость футболистов. Это не точные суммы, выплачиваемые при трансферах между клубами.