Объявлены ориентировочные составы на матч Канада — Узбекистан

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Объявлены ориентировочные составы на матч Канада — Узбекистан
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Завтра утром взоры всех узбекских футбольных болельщиков будут прикованы к событиям за океаном. Как известно, национальная сборная Узбекистана под руководством известного итальянского специалиста Fabio Cannavaro проведет товарищеский матч против одного из сильнейших представителей североамериканского континента — сборной Канады.

Перед началом этого захватывающего и важного противостояния ряд авторитетных международных спортивных изданий представил широкой общественности ориентировочные стартовые составы обеих команд. Ознакомьтесь с ожидаемыми тактическими схемами и вариантами составов:

Версия «Sports Mole»: Опыт и баланс

Данное издание предполагает, что Fabio Cannavaro сделает ставку на самых опытных звезд, выступающих как на внутренней арене, так и за рубежом:

  • Канада: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

  • Узбекистан: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Версия портала «Goal»: Неожиданная ротация

Всемирно известное издание «Goal» предполагает, что оба тренера могут опробовать новые имена в составе и дать шанс молодым талантам:

  • Канада: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.

  • Узбекистан: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.

Прогноз «Betfred Insights»: Стабильность прежде всего

Взгляды этого аналитического сайта практически совпадают с версией «Sports Mole», они также верят, что наша сборная выйдет в самом боевом составе:

  • Канада: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.

  • Узбекистан: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.

Вниманию болельщиков: Напоминаем, что этот суперматч начнется завтра, во вторник, в 06:00 по ташкентскому времени. Призываем всех футбольных фанатов пожертвовать сном и поддержать нашу национальную сборную. Вперед, Узбекистан!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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