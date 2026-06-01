Объявлены ориентировочные составы на матч Канада — Узбекистан
Завтра утром взоры всех узбекских футбольных болельщиков будут прикованы к событиям за океаном. Как известно, национальная сборная Узбекистана под руководством известного итальянского специалиста Fabio Cannavaro проведет товарищеский матч против одного из сильнейших представителей североамериканского континента — сборной Канады.
Перед началом этого захватывающего и важного противостояния ряд авторитетных международных спортивных изданий представил широкой общественности ориентировочные стартовые составы обеих команд. Ознакомьтесь с ожидаемыми тактическими схемами и вариантами составов:
Версия «Sports Mole»: Опыт и баланс
Данное издание предполагает, что Fabio Cannavaro сделает ставку на самых опытных звезд, выступающих как на внутренней арене, так и за рубежом:
Канада: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.
Узбекистан: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Farrux Sayfiyev, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.
Версия портала «Goal»: Неожиданная ротация
Всемирно известное издание «Goal» предполагает, что оба тренера могут опробовать новые имена в составе и дать шанс молодым талантам:
Канада: Crépeau, Sigur, Priso, Waterman, Laryea, Millar, Saliba, Koné, Flores, Oluwaseyi, Jonathan David.
Узбекистан: Abduvohid Ne’matov, Sherzod Nasrullayev, Abduqodir Husanov, Behruz Karimov, Jahongir O‘rozov, Rustam Ashurmatov, Azizbek G‘aniyev, Oston O‘runov, Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Eldor Shomurodov.
Прогноз «Betfred Insights»: Стабильность прежде всего
Взгляды этого аналитического сайта практически совпадают с версией «Sports Mole», они также верят, что наша сборная выйдет в самом боевом составе:
Канада: Crépeau, Johnston, Cornelius, Waterman, Laryea, Buchanan, Eustáquio, Koné, Ahmed, Jonathan David, Larin.
Узбекистан: O‘tkir Yusupov, Umarbek Eshmurodov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Hojiakbar Alijonov, Odilbek Hamrobekov, Otabek Shukurov, Farrux Sayfiyev, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev.
Вниманию болельщиков: Напоминаем, что этот суперматч начнется завтра, во вторник, в 06:00 по ташкентскому времени. Призываем всех футбольных фанатов пожертвовать сном и поддержать нашу национальную сборную. Вперед, Узбекистан!
…