Месси написал прощальное письмо сборной Аргентины

39-летняя звезда футбола Лионель Месси выразил благодарность всем людям, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры в национальной сборной Аргентины, были рядом на каждом шагу и помогали в трудные минуты. Он опубликовал свое трогательное прощальное письмо на своей странице в социальной сети.

Вчера, 7 октября, сборная Аргентины в товарищеском матче разгромила Бенин со счетом 3:0. Этот поединок стал для Лионеля Месси последним в футболке национальной сборной. Нападающий провел результативный матч, забив 1 гол и отдав еще 2 результативные передачи.

После матча Месси поделился своими эмоциями с болельщиками через письмо.

«Вчера был мой последний матч, и я уже скучаю по ношению этой формы. Я знаю, что принимаю правильное решение. Это было удивительное путешествие, полное радости и печали. Я понял, что каждый шаг стоил того. Мне еще многое предстоит сказать. Я не могу выразить все свои чувства парой слов или одним сообщением», — написал Месси.

Футболист особо подчеркнул, что огромный вклад в результаты, достигнутые за долгие годы выступлений за сборную Аргентины, внесли его семья, близкие, друзья, товарищи по команде и тренеры.

«Этот путь не состоялся бы без моей семьи. Они всегда были рядом и поддерживали меня, особенно в трудные времена, когда это было мне так необходимо. Мои друзья, все партнеры по команде и тренеры также имели для меня неописуемое значение», — говорит аргентинский футболист.

В своем письме Месси также отдельно вспомнил память легенды аргентинского футбола Диего Марадоны. Он подчеркнул, что никогда не забудет легенду, внесшего огромный вклад в развитие футбола страны.

«Я не хочу забывать Диего, который вывел нашу страну на достойный уровень, был с нами на каждом шагу и даже помогал нам с небес», — добавил он.

Какие трофеи Месси завоевал со сборной Аргентины?

Для справки, 39-летний Лионель Месси с 2023 года выступает за клуб MLS «Интер Майами». За свою карьеру он также играл за известные европейские клубы — «Барселону» и «Пари Сен-Жермен».

Месси выиграл со сборной Аргентины чемпионат мира 2022 года, Кубок Америки в 2021 и 2024 годах, а также Олимпийские игры 2008 года.

Аргентинская звезда провела в общей сложности 208 матчей в составе национальной сборной и забила 126 голов. Таким образом, Месси является абсолютным рекордсменом в истории сборной Аргентины по количеству сыгранных матчей и забитых голов.

Его последний матч за национальную сборную также завершился уникальным образом: Месси забил гол, дважды снабдил партнеров результативными передачами, а Аргентина одержала крупную победу над Бенином.

Теперь для футбольных болельщиков <игры Лионеля Месси> в футболке сборной Аргентины станут историей. Однако нет сомнений, что его исторические трофеи, рекорды и след, оставленный в футболе с национальной командой, запомнятся на долгие годы.