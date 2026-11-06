Футболку Месси никому не отдали: кто станет преемником легенды в Аргентине?

·88·Спорт
Футболку Месси никому не отдали: кто станет преемником легенды в Аргентине?
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  • Тренерский штаб сборной Аргентины решил не передавать номер 10 Лионеля Месси ни одному из футболистов в предстоящих товариских матчах.
  • В играх против Уругвая и Коста-Рики этот номер не будет использоваться.
  • Вопрос о назначении нового владельца номера отложен до начала официальных соревнований в 2027 году.

Тренерский штаб национальной сборной Аргентины по футболу во главе с Лионелем Скалони принял неожиданное и символическое решение перед предстоящими матчами. Как сообщает известное издание ТйК Спортс, после прощания Лионеля Месси со сборной было решено не передавать легендарный 10-й номер никому из футболистов в ближайших встречах.

В товарищеских матчах против Уругвая и Коста-Рики никто в составе «альбиселесте» не наденет футболку с 10-м номером. Поскольку в товарищеских играх нет строгого требования по обязательному распределению номеров от 1 до 23, тренерский штаб предпочел временно отложить ответственную и тяжелую задачу выбора преемника Месси.

Когда будет принято решение и кто главный кандидат?

Вопрос о том, кому достанется легендарная футболка, остается открытым до 2027 года:

  • Важный выбор в 2027 году: По данным издания, вопрос определения нового обладателя «десятки» будет пересмотрен к 2027 году, когда возобновятся официальные соревнования;

  • Главный фаворит — Нико Пас: Источники называют главным претендентом на этот престижный номер яркий талант, выступающий за итальянский клуб «Комо», молодого полузащитника Нико Паса;

  • Другие претенденты: В числе кандидатов также значатся уже ставшие лидерами команды Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес, а также аргентинский вундеркинд Франко Мастантуоно.

Ноябрьские планы Аргентины: жаркое дерби и испытание

В рамках ноябрьских дней ФИФА чемпионы мира проведут два важных матча:

  • Дерби против Уругвая: В первой игре Аргентина примет своего давнего и принципиального соперника — сборную Уругвая — на знаменитом стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе;

  • Испытание с Коста-Рикой: Вторая встреча пройдет против сборной Коста-Рики на великолепной арене «Марио Альберто Кемпес» в городе Кордова.

Лионель Месси, сборная Аргентины, вступающая в новую эру, через эти матчи начинает адаптироваться к жизни без легенды и к новым тактическим схемам.

Лионель МессиСборная Аргентины по футболуЛионель СкалониНико Пас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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